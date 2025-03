video suggerito

I Boston Celtics venduti a una cifra folle: è record in NBA e nella storia dello sport statunitense I Boston Celtics cambiano proprietà e la vendita è avvenuta per una cifra folle. Si tratta della spesa più alta nella storia dello sport degli Stati Uniti. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Fabrizio Rinelli

25 CONDIVISIONI condividi chiudi

I Boston Celtics hanno fatto ulteriormente la storia dello sport statunitense e soprattutto della NBA. La franchigia ha infatti un nuovo proprietario, ovvero Bill Chisholm. Si tratta del magnate della Symphony Technology Group che ha acquisito i Celtics dalla famiglia Grousbeck che ha venduto la squadra più vincente nella storia della NBA. La cifra della cessione è però spaventosa dato che Chisholm si è aggiudicato i Celtics per 6.1 miliardi di dollari. Si tratta di un nuovo record avendo superato i 6.05 miliardi degli Washington Commanders della NFL.

La cessione dei Grousbeck si è dunque concretizzata in queste ore come confermato da da Shams Charania di ESPN che ha confermato come la franchigia sia finita nelle mani di un consorzio guidato da William “Bill” Chisholm, co-fondatore e managing partner della Symphony Technology Group. E pensare che i Grousbeck avevano acquistato i Celtics nel 2002 per 360 milioni di dollari, moltiplicando quasi 20 volte il loro investimento iniziale. Dal 18° titolo della loro storia dunque alla nuova proprietà in pochissimi mesi.

Il logo dei Boston Celtics.

La vecchia proprietà oltre all'ultimo successo ha anche conquistato altri due titoli nel 2008 e nel 2024, con altri due Finals nel 2010 e nel 2022. Ma cosa prevede ora questo cambio di rotta? Intanto la nuova proprietà opererà al fianco del proprietario uscente Wyc Grousbeck per i prossimi tre anni. Poi dopo si parlerà di strategia e operatività. Chisholm, che è sempre stato tifoso dei Celtics, ha superato la concorrenza agguerrita della famiglia Pagliuca e dei Friedkin avendo la meglio su un investimento a dir poco impressionante.

Leggi anche La telecronaca del gol di Totti per raccontare il punto di Curry: il video dei Warriors è spaziale

Le prossime strategie della nuova proprietà

Chisholm è cresciuto a Georgetown, Massachusetts e dopo la laurea all’università di Dartmouth, nel New Hampshire, ha fondato nel 2002 la Symphony Technology Group, ovvero una società di investimenti californiana "concentrata sullo sviluppo di software innovativi, dati e analisi nel medio mercato". Chisholm sarà fondamentale subito anche per via del monte salari e la luxury tax in vista della squadra del prossimo anno che potrebbe superare la soglia record per la lega dei 500 milioni di dollari.