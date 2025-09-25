Doncic come non si era mai visto: la trasformazione fisica stupisce tutti, per i fan è merito di LeBron James

Dalle critiche agli elogi, Doncic ha stupito tutti ancora una volta, ma il parquet c'entra solo in modo parziale. La stagione del basket americano sta per riprendere e, terminati gli impegni con la Nazionale, lo sloveno si è ripresentato al centro di allenamento dei Lakers. Non sembra però lo stesso Luka di prima, non solo per mentalità, ma anche fisicamente: più asciutto e in forma, ben diverso dai tempi vissuti a Dallas prima dello scambio con Anthony Davis.

Le prestazioni all'Europeo hanno confermato il suo talento cristallino, miglior marcatore della competizione e inserito nel quintetto del torneo. Nonostante questo la sua nazionale si è dovuta arrendere contro la Germania (vincitore finale di Eurobasket) ai quarti di finale. Partite come quella contro i tedeschi o con l'Italia agli ottavi, rispettivamente concluse con 39 e 42 punti, hanno dimostrato un cambio radicale nella mentalità. Più convinto e deciso, pronto a farsi carico della squadra per vincere, una scintilla che sembra richiamare il suo nuovo mentore: LeBron James.

Il nuovo fisico di Doncic: merito degli allenamenti o di LeBron James

Allenarsi con una leggenda come James, che a 40 anni ancora domina il miglior campionato al mondo, deve aver motivato il giocatore a tirare fuori tutto il suo potenziale e in America attribuiscono a lui il nuovo mindset. Seguendo proprio questa scia Doncic sembra essere migliorato anche fisicamente e ha convinto tifosi e compagni, che ora con i giusti rinforzi dal mercato sognano l'anello. Una rivincita verso tutti quelli che nelle scorse stagioni lo hanno criticato per essere troppo "grasso" e poco attento ai suoi comportamenti extra campo: si dice che Dallas l'abbia voluto cedere anche per la sua passione per la birra.

Dalla Croazia invece arrivano altre notizie, che sembrano svelare il vero merito di questa sua trasformazione: una nuova dieta e un piano ben studiato e preparato per far rientrare Doncic nella migliore delle condizioni fisiche. Due sessioni di circuiti al giorno, alimentazione ipocalorica e allenamenti a digiuno, una serie di sforzi che richiedono non solo un fisico adatto, ma anche (e soprattutto) una mente ben allenata. Ed è proprio qui che potrebbe esserci lo zampino di LeBron James.

La trasformazione di Doncic: nel mirino c'è l'anello NBA

Ci sarà da divertirsi in NBA per i tifosi dei Lakers e non solo. Con Luka in splendida forma e LeBron che di ritiro non vuole sentire parlare, i gialloviola puntano a scalare in fretta la classifica. Ma non è stato solo lo sloveno a stupire in questo pre campionato. C'è un altro giocatore che a differenza sua non è ancora entrato nell'elite del basket, ma che si porta dietro paragoni pesanti e aspettative da campione: Zion Williamson. La prima scelta al Draft nel 2019 non ha ancora convinto, spesso fuori forma e tormentato dagli infortuni, ma anche per lui sembra arrivata l'ora del cambiamento. Come per il collega sloveno un fisico diverso, tonico e in salute e New Orleans sogna di veder incidere la sua prima scelta assoluta.