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Demajeo Wiggins schiaccia ma viene travolto dal canestro che si ribalta: caos in campo

Incredibile nel campionato di basket croato: Demajeo Wiggins schiaccia e fa crollare il canestro. La pesante struttura lo travolge, ma lui ne esce illeso.
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A cura di Marco Beltrami
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Incidente tanto curioso quanto pericoloso nel massimo campionato di basket croato. Durante la partita di Premijer Liga tra il Kvarner, e lo Spalato una schiacciata troppo forte ha fatto crollare un canestro che è finito per travolgere l'autore del colpo. Momenti di panico assoluto e di paura per il cestista, Demajeo Wiggins, che se l'è cavata senza alcun infortunio.

Il canestro travolge il giocatore e si ribalta sul parquet

Il 28enne centro americano dopo una bella percussione è andato a canestro con una schiacciata a circa due minuti dalla fine del primo tempo e in una fase di grande equilibrio agonistico. Dopo aver fatto centro, ecco che l'intera struttura ha iniziato a vacillare e a sollevarsi per il peso di Wiggins che era rimasto attaccato al canestro. Probabilmente la base della struttura non era ben fissata sul parquet e così tutto ha ceduto ribaltandosi in avanti.

Cosa è successo a Wiggins

L'intero supporto che reggeva il tabellone e il canestro è finito per franare su Wiggins che è rimasto sotto. Con le braccia e le gambe, il giocatore americano è riuscito a proteggersi prima che arrivassero prontamente tutti i soccorsi per liberarlo. Per fortunata, il protagonista dell'incidente è stato liberato ed è riuscito da solo a recarsi negli spogliatoi per riprendersi dallo shock dell'accaduto. Nessun infortunio, e nessuna ferita ma solo un piccolo trauma per il cestista che dopo la sospensione di circa 10 minuti della partita ha ripreso il suo posto in campo.

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Questo anche perché gli addetti ai lavori hanno rialzato il canestro e lo hanno ancorato saldamente sul parquet, scongiurando il rischio di ulteriori pericoli. Demajeo Wiggins ha continuato a giocare e ha anche sfoderato una prestazione importante andando in doppia cifra sia nei punti che nei rimbalzi. Purtroppo per lui però lo Spalato è uscito sconfitto. La cosa più importante è stata comunque quella di non rimediare gravi infortuni in un modo assolutamente inusuale.

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