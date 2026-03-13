Demajeo Wiggins schiaccia ma viene travolto dal canestro che si ribalta: caos in campo

Incidente tanto curioso quanto pericoloso nel massimo campionato di basket croato. Durante la partita di Premijer Liga tra il Kvarner, e lo Spalato una schiacciata troppo forte ha fatto crollare un canestro che è finito per travolgere l'autore del colpo. Momenti di panico assoluto e di paura per il cestista, Demajeo Wiggins, che se l'è cavata senza alcun infortunio.

Il canestro travolge il giocatore e si ribalta sul parquet

Il 28enne centro americano dopo una bella percussione è andato a canestro con una schiacciata a circa due minuti dalla fine del primo tempo e in una fase di grande equilibrio agonistico. Dopo aver fatto centro, ecco che l'intera struttura ha iniziato a vacillare e a sollevarsi per il peso di Wiggins che era rimasto attaccato al canestro. Probabilmente la base della struttura non era ben fissata sul parquet e così tutto ha ceduto ribaltandosi in avanti.

Cosa è successo a Wiggins

L'intero supporto che reggeva il tabellone e il canestro è finito per franare su Wiggins che è rimasto sotto. Con le braccia e le gambe, il giocatore americano è riuscito a proteggersi prima che arrivassero prontamente tutti i soccorsi per liberarlo. Per fortunata, il protagonista dell'incidente è stato liberato ed è riuscito da solo a recarsi negli spogliatoi per riprendersi dallo shock dell'accaduto. Nessun infortunio, e nessuna ferita ma solo un piccolo trauma per il cestista che dopo la sospensione di circa 10 minuti della partita ha ripreso il suo posto in campo.

Questo anche perché gli addetti ai lavori hanno rialzato il canestro e lo hanno ancorato saldamente sul parquet, scongiurando il rischio di ulteriori pericoli. Demajeo Wiggins ha continuato a giocare e ha anche sfoderato una prestazione importante andando in doppia cifra sia nei punti che nei rimbalzi. Purtroppo per lui però lo Spalato è uscito sconfitto. La cosa più importante è stata comunque quella di non rimediare gravi infortuni in un modo assolutamente inusuale.