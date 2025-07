Delonte West ancora in strada in stato confusionale: nessuno riesce ad aiutare l’ex giocatore NBA

Delonte West è stato filmato ancora una volta in condizioni di degrado e disagio: per l’ex giocatore di basket NBA sembra non esserci possibile risalita.

Irriconoscibile rispetto al giocatore di basket NBA che fu, 24sima scelta assoluta dei Boston Celtics al Draft del 2004, in stato confusionale per strada, in condizioni di disagio e degrado: non sembra esserci risalita possibile per Delonte West, 42 anni tra pochi giorni. I bei tempi, quando segnava una tripla decisiva per i Cavaliers contro i Wizards nei playoff del 2008, in una carriera da professionista che gli ha fruttato 16 milioni di dollari (poco meno di 14 milioni di euro), sono ormai lontanissimi, così come quei soldi, volatilizzati per le sue dipendenze.

L'ultimo video che mostra l'ex giocatore NBA Delonte West in grande difficoltà

West è stato immortalato sabato scorso per le strade della sua città natale, Washington. In un video pubblicato su X, l'ex giocatore di Celtics, SuperSonics, Cavaliers e Mavericks (quasi 10 punti di media in 8 anni di NBA), se ne stava in piedi facendo strani gesti con del denaro in mano: evidente il suo stato di alterazione. Il filmato ha totalizzato milioni di visualizzazioni e in molti hanno chiesto di aiutare l'ex cestista. Ma recuperarlo sembra ormai impossibile, visti i tentativi fatti e andati a vuoto in passato.

È l'ennesimo momento di grande difficoltà che viene documentato di West, già in passato finito al centro dell'attenzione per la sua deriva senza fine. Diagnosticato con disturbo bipolare nel 2008, l'ex giocatore uscito da Saint Joseph's University ha lottato con problemi mentali e dipendenze da alcol e droghe. Dopo il ritiro dalla NBA nel 2012 e dal basket professionistico nel 2015, la sua vita è completamente precipitata. È stato visto vivere come senzatetto, mendicando in varie città degli Stati Uniti.

Tanti gli episodi che hanno visto West drammaticamente protagonista. Nel 2009 è stato arrestato per possesso illegale di armi da fuoco, trovato con pistole e un fucile durante un controllo per guida pericolosa. Nel 2016 è stato avvistato a Houston senza scarpe, in condizioni di degrado. Nel 2020 un video lo ha mostrato picchiato per strada nel Maryland, evidenziando ancora il suo stato di disagio.

Delonte West con la maglia dei Dallas Mavericks nella NBA

Il tentativo di aiuto del proprietario dei Mavericks, Mark Cuban, è fallito

A quel punto Mark Cuban, proprietario dei Mavericks, lo ha rintracciato e ha finanziato il suo ricovero in un centro di riabilitazione in Florida, tentando anche di aiutarlo a riconnettersi con la famiglia, ma i progressi sono stato illusori e temporanei. "Pensavo di averlo riconquistato – ha raccontato poi Cuban – È come se stesse facendo progressi, mandava foto. Delonte mi manda un'email e io rispondo: ‘Oh sì, ce la faremo'. Poi lui lancia la roba oltre la recinzione e scompare. Lo riportiamo indietro, fa progressi, la solita roba… Non si può fare molto. La sua malattia mentale è reale".

Da lì ancora arresti multipli per reati minori, come ubriachezza molesta e violazione di domicilio, poi è stato visto mendicare nuovamente. Nel 2024 è stato arrestato a giugno per resistenza all’arresto e violazione della libertà vigilata, con complicazioni mediche (perdita di coscienza, somministrazione di naloxone per sospetta overdose da oppioidi).

A novembre, un altro arresto in Virginia per violazione di domicilio, rilasciato su cauzione di mille dollari. Adesso arriva un altro pugno nello stomaco per chi ricorda il Delonte West che fu.