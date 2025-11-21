Caos a Bologna durante Virtus-Maccabi: la manifestazione Pro Pal degenera in guerriglia

Scontri e tensioni in Piazza Maggiore prima di Virtus–Maccabi: bombe carta, idranti e intervento massiccio della polizia a Bologna.

È successo di tutto a Bologna, prima e durante la partita di basket tra Virtus Bologna e Maccabi Tel Aviv in programma al Pala Dozza. La manifestazione dei Pro Pal, riunitasi in Piazza Maggiore, ribattezzata per l'occasione piazza Gaza è degenerata. Ci sono stati scontri violenti con la polizia, con tanto di bombe carta e idranti. Fortunatamente dopo diversi minuti di caos, la situazione sembra essere tornata sotto controllo.

Già prima del fischio d’inizio del match i manifestanti Pro Pal, ovvero i partecipanti al corteo e ai presidi a sostegno della causa palestinese, si erano riuniti per contestare lo svolgimento dell’atteso confronto di Eurolega tra la squadra locale e quella israeliana in pieno centro.

Qualche centinaia di persone tra le quali anche Patrick Zaki, in un’atmosfera inizialmente tranquilla. Tutto però è degenerato proprio a ridosso dell’incontro, quando il rischio di disordini si è trasformato in realtà. Questo a seguito delle polemiche dei giorni scorsi, quando il sindaco Lepre aveva manifestato l’intenzione di spostare il match per ordine pubblico. L’imponente schieramento di poliziotti, carabinieri e finanzieri in assetto anti-sommossa hanno monitorato la “zona rossa” intorno al palazzetto entrando poi in azione.

