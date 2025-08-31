Bosnia-Italia di basket oggi agli Europei, orario e dove vederla in tv e streaming

Italia-Bosnia è la terza partita per la Nazionale agli Europei di Basket 2025. La squadra di Pozzecco, dopo la sconfitta con la Grecia (75-66) e il match con la Georgia, va a caccia di punti pesanti. Gli azzurri sono pronti per la terza sfida della fase a gironi, in programma a Limassol, sede di questo avvio di torneo continentale. L’appuntamento con Italia–Bosnia è fissato per oggi, domenica 31 agosto, allo Spyros Kyprianou Athletic Center di Limassol alle 20:30. Diretta TV in chiaro su Rai 2 e su Sky. Streaming su Rai Play, Sky GO e NOW.

Italia-Bosnia, a che ora gioca oggi agli Europei di basket: l’orario

La partita tra Italia e Bosnia, valida per il terzo match del gruppo C degli Europei di basket, si gioca oggi, domenica 31 agosto, allo Spyros Kyprianou Athletic Center di Limassol. Fischio d'inizio alle 20:30.

Italia-Bosnia, dove vederla in tv e streaming: il canale in chiaro

Le partite dell'Italia agli Europei di basket, compresa quella contro la Bosnia, saranno visibili in chiaro sulla RAI e in particolare su Rai 2. Possibile seguire il match anche in diretta TV su Sky Sport, servizio riservato agli abbonati. Per quanto riguarda lo streaming, sarà offerto gratuitamente su Rai Play, e a pagamento su Sky GO (per gli abbonati) e NOW.

Le partite dell’ItalBasket agli Europei: girone e calendario

L’Italia, dopo la sconfitta all’esordio contro la Grecia, ha disputato il secondo match contro la Georgia. Dopo il confronto con la Bosnia, per gli azzurri nel gruppo C resteranno da giocare due partite: quella con la Spagna e infine contro i padroni di casa di Cipro. L’obiettivo della Nazionale italiana è rientrare tra le prime quattro del girone, per qualificarsi alla fase a eliminazione diretta degli Europei.