A Milano non passa l’Armata Rossa, l’Olimpia batte il Cska alla prima in Eurolega Il Cska Mosca esce sconfitto 84-74 dalla prima partita di Eurolega. L’Olimpia Milano indirizza la sfida dopo un avvio difficile e un primo quarto chiuso sotto 21-29. Un grande secondo tempo in difesa e le prestazioni di Shavon Shields e Sergio Rodriguez (17 punti a testa) spingono la squadra di Messina.

Una serata perfetta perché perfetta è stata la prima gara dell'Olimpia Milano al debutto in Eurolega. Al Forum di Assago il Cska Mosca è sconfitto 84-74 con la squadra italiana che ha messo il cappello sulla partita disputando un grandissimo secondo tempo in difesa e spinta dai 17 punti realizzati da Shavon Shields e Sergio Rodriguez. I 15 di Melli e i 13 Hines a referto hanno impreziosito un incontro che l'Armani ha dominato prendendo il sopravvento poco alla volta, stringendo l'avversario tra le spire e stritolandolo. Un successo che arriva dopo un avvio di match difficile e un primo quarto chiuso a -8 (21-29) e permette alla squadra di Messina di bissare la vittoria conquistata nella finale per il terzo posto della scorsa stagione. Al Cska Mosca non sono bastati i 13 punti messi a referto da Lundberg e i 12 di Clyburn.

A Milano l'Armata Rossa non passa. A frenarne l'avanzata è l'ottima interpretazione del match che caratterizza il quintetto italiano a cominciare dalla seconda frazione dove brillano anche Hines, Hall, Grant e la muraglia sotto canestro di Melli e Ricci. È in difesa che i padroni di casa costruiscono la perla della serata: compatta, non molla mai, replica colpo su colpo, mette in scena una prova di lotta e di governo, gioca un finale col coltello tra i denti quando i russi tentano il tutto per tutto, la squadra cancella così anche le sbavature degli ultimi tempi e l'amarezza per la Supercoppa italiana persa contro la Virtus Bologna. L'Olimpia tornerà in campo per la seconda giornata di Eurolega venerdì prossimo, 8 ottobre, a Vitoria contro gli spagnoli del Baskonia.

Armani Jeans Milano-Cska Mosca 84-74

ARMANI JEANS MILAN: Delaney, Shields 17, Datome 3, Melli 15, Tarczewski; Grant 3, Rodriguez 17, Ricci 3, Moraschini, Hall 11, Mitoglou 2, Hines 13. All.: Messina.

CSKA MOSCA: Lundberg 13, Shved 9, Kurbanov 10, Shengelia 7, Milutinov; Bolomboy 3, Ukhov, Hackett 9, Antonov, Voigtmann 8, Clyburn 12, Grigonis 3. All.: Itoudis.