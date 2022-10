A 16 anni fa già cose straordinarie: è Dominique Malonga, nuovo astro mondiale del basket femminile Il nuovo astro della pallacanestro femminile mondiale, esattamente come la probabilissima prima scelta NBA del 2023, arriva dalla Francia.

A cura di Luca Mazzella

È nata a Yaoundé, la stessa città del Camerun che ha dato i natali a Joel Embiid, fenomeno dei Philadelphia 76ers, il 16 novembre del 2005. Gioca in Francia, nel Lyon, e agli ultimi Mondiali di categoria con l'under 17 francese ha dominato prima la semifinale (poi persa) contro la Spagna segnando 21 punti e catturando 14 rimbalzi, poi la finalina terzo-quarto posto contro il Canada, annichilito dai suoi 28 punti e 17 rimbalzi. Si chiama Dominique Malonga, è alta 197 centimetri e secondo tantissimi addetti ai lavori sarà il prossimo crack della pallacanestro femminile mondiale.

Nel video che in queste ore sta facendo il giro dei social Dominique mostra tutta la sua incredibile coordinazione, che a dispetto della stazza, dell'età (non ha ancora compiuto 17 anni) e delle lunghissime leve fa già paura, come testimonia questo spin-move chiuso addirittura con una schiacciata per cui la ragazza non sembra nemmeno fare troppa fatica. In molti per lei sono pronti a scommettere su un futuro da stella in WNBA, e considerate età, misure e nazionalità c'è chi l'ha già ribattezzata la "Victor Wembanyama del basket femminile", richiamando l'ormai celebre ragazzo del 2004 quest'anno al Metropolitans 92 e pronto a prendersi la prima chiamata assoluta del draft 2023.

Oltre ai centimetri, Dominique è già dotata di una tecnica di altissimo livello che ha colpito persino giocatori NBA come Evan Fournier, perno della nazionale francese e attualmente ai New York Knicks, che su Twitter si è dimostrato particolarmente impressionato dai suoi movimenti. Tra lei e Wembanyama, la Francia potrebbe avere i due giovani dal potenziale maggiore di tutto il pianeta, sia nel basket maschile che in quello femminile.