Zaynab Dosso vittima di insulti razzisti: “Ma intorno a me nessuno ha reagito, qualcuno rideva” L’atleta italiana, bronzo agli ultimi Europei, ha denunciato sui social di essere stata pesantemente offesa da una donna: “Tornatene nel tuo paese, non mi sento tutelata”.

Il razzismo è un problema enorme. Un problema che riguarda la società e che tocca da vicino anche gli sportivi. La denuncia di Paola Egonu è stata fortissima, le sue parole hanno squarciato un velo e hanno fatto discutere, anche fuori dal mondo dello sport. Nelle scorse ore ha denunciato di essere stata vittima di un'aggressione verbale a sfondo razzista Zaynab Dosso, atleta italiana vincitrice del bronzo agli Europei nella 4×100.

In una stories su Instagram l'atleta italiana ha raccontato la sua vicenda, che fa davvero da accapponare la pelle. A Zaynab Dosso è stato detto: "Put**** straniera, tornatene nel tuo Paese". La donna che ha usato quegli epiteti si era avvicinata a lei e ai suoi amici chiedendo l'elemosina, davanti al rifiuto è partita con le offese.

Poi Dosso ha aggiunto: "Non mi sento tutelata. Ora come ora ho paura a uscire fuori, ma non perché qualcuno possa farmi un gesto discriminatorio ma per l’indifferenza della gente".

La gioia della 4×100 femminile a medaglia negli Europei 2022.

Dosso dice anche che in tanti hanno visto quella scena, ma nessuno è intervenuto: "Molti stavano in silenzio, c'era addirittura chi rideva. Sarebbe bello che chi ha vinto le elezioni desse un segnale forte contro il razzismo. Se i beceri oggi si sentono più forti, si credono liberi di alzare la voce e restare impuniti. Serve che chi starà al governa dica forte e chiaro non è così". Solo l'amica Johanelis Herrera, atleta pure lei della 4×100, si è indignata: "Si è messa a piangere per l'incazzatura".

Prima medaglia pesante in carriera a Monaco per Zaynab Dosso.

Zaynab Dosso è nata nel 1999 in Costa d'Avorio, quando aveva 10 anni si è trasferita in Italia, esattamente a Reggio Emilia. Al compimento della maggior età è diventata a tutti gli effetti cittadina italiana, ha ottenuto diversi primati nazionali e soprattutto conquistato il bronzo agli Europei di Monaco con la 4×100.