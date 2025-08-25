sport
Wrestling sotto shock: Raja Jackson massacra l’avversario di pugni e lo manda in arresto cardiaco

Durante un evento KnokX, sotto l’egida WWE, il figlio della leggenda UFC Rampage Jackson ha infranto ogni protocollo, colpendo realmente con una raffica di pugni Syko Stu, svenuto a terra e colpito da infarto. “Si è ripreso?” l’acido commento di Raja Jackson. “Peccato, allora è stato un lavoro finito male”
A cura di Alessio Pediglieri
Non si è trattato del classico show per il pubblico e le telecamere, i pugni al volto e la folle rabbia sul ring da parte di Raja Jackson nei confronti di Syko Stu sono stati tanto terribili quanto reali. A tal punto che ha lasciato incosciente il proprio avversario sul ring, colpito da infarto e soccorso subito dopo per evitare che soffocasse per il sangue e i denti rotti. Tutto è accaduto a margine di un evento organizzato dalla KnokX Pro Wrestling Entertainment: Stu è stato poi trasportato in ospedale, mentre in sei hanno provato a fermare la furia omicida di Jackson. Che aveva premeditato l'aggressione nei minimi particolari, per poi commentare acidamente: "Se si è salvato è perché è stato un lavoro finito male". La polizia di Los Angeles ha aperto un'inchiesta.

L'aggressione di Jackson: la raffica di pugni al volto, Stu in una maschera di sangue

Nessun copione, nessun fuori programma stabilito a tavolino come spesso accade negli incontri di wrestling per esaltare la folla e regalare puro spettacolo con colpi e dinamiche studiate a tavolino. La follia andata in scena sul ring ha sorpreso tutti, wrestlers presenti e organizzatori perché un'invasione che doveva essere stata stabilita in precedenza – Raja Jackson ha seguito il match a bordo ring – è sfuggita di mano diventando tremendamente reale. Il figlio 25enne dell'ex stella e  leggenda Ufc, Rampage Jackson ha preso prima Stu per poi scaraventarlo a terra. Nessuno è intervenuto, probabilmente ben sapendo che tutti fossero d'accordo ma quando i pugni al volto sono diventati non uno ma venti e tutti reali, è scoppiato il panico.

La furia irrefrenabile di Jackson: solo in 5 riescono a metterlo all'angolo

Prima di provare a togliere Jackson da Stu sono passati oltre 30 secondi in cui la violenza micidiale si è scatenata sul viso di Stewart Smith (vero nome di Syko Stu), rimasto a terra, incosciente in una maschera di sangue. Nel momento in cui ci si è accorti della possibile imminente tragedia, diversi lottatori si sono scaraventati su Jackson e lo hanno costretto all'angolo: sono dovuti intervenire in cinque per fermarne la furia. Intanto Stu è stato subito assistito, anche se prima di essere trasportato in ospedale ha subito un arresto cardiaco per lo shock e i colpi. L'ultimo bollettino medico lo ha dato fuori pericolo e in ripresa anche se la prognosi resta riservata.

L'aggressione di Jackson era premeditata: il video che dimostra la feroce vendetta

Dietro la terrificante aggressione, si cela un conto personale tra i due lottatori a seguito di un alterco avvenuto in precedenza: Stu e Jackson erano venuti già a contatto ma erano stati separati a stento e nessuno si sarebbe aspettato che la vendetta venisse consumata in modo tanto efferato approfittando un evento pubblico. Un video a bordo ring mostra la decisione razionale di Jackson di salire sul ring e "punire" Stu mentre tutti non se lo aspettavano.

Una vile aggressione che anche a mente fredda è stata confermata dallo stesso Raja Jackson, che non ha fatto un passo indietro su quanto accaduto, con un ulteriore commento che non lascia spazio alle sue reali intenzioni: "Se si è ripreso è perché è stato un lavoro finito male".

Tutto il mondo del wrestling a favore di Stu, la polizia apre un'indagine

Ora il caso ha scosso nel profondo il mondo del wrestling: la WWE finora non è intervenuta ufficialmente sull’incidente, ma potrebbe prendere le distanze dalla KnokX Pro Wrestling Entertainment che si è subito scusata, confermando l'esclusione a vita di Raja Jackson dai suoi eventi. L'intera comunità del wrestling si è tutta schierata a supporto di Smith mentre adesso è scattata anche l'indagine della polizia da parte del dipartimento di Los Angeles.

