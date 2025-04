video suggerito

Warholm mostruoso, alla Diamond League si prende il record mondiale sui neonati 300metri ad ostacoli Il norvegese Karsten Warholm si è preso la scena alla Diamond League che si sta svolgendo in Cina, dominando la prova dei 300 metri ostacoli, ultima delle discipline introdotta dalla World Athletics solo nel marzo scorso. Stracciando tutti i propri avversari e stabilendo il nuovo primato mondiale, in 33″05.

A cura di Alessio Pediglieri

Karsten Warholm è stato semplicemente mostruoso alla Diamond League che sta facendo tappa in Cina, a Xiamen. Il fenomeno dell'atletica mondiale si è superato migliorandosi nel record del mondo nella neonata disciplina che la World Athletics ha voluto inserire nel panorama della pista, i 300 metri ad ostacoli. Non c'è stata storia, con Warholm in testa dal primo all'ultimo metro, dando un abissale distacco ai propri avversari e ritoccando il primato con uno stupefacente 33″05 finale.

Warholm, il re degli ostacoli si conferma in Cina

Karsten Warholm si era già preso subito il primato del mondo sui 300 ostacoli, dominandone la scena e ribadendo la propria assoluta supremazia dove detiene il record sui 400 ostacoli, disciplina classica dell'atletica leggera in cui è l'uomo da battere. Ma lo è anche nella neonata ultima gara in seno al World Athletics, la Federazione internazionale di atletica che ha varato da pochi mesi una prova su una distanza più contenuta, nella speranza di aumentarne la competitività.

La gara di Warholm sui 300 metri ostacoli: avversari umiliati

Missione fallita in Cina, perché nella Diamond League sui 300 metri ad ostacoli ha brillato solamente la stella norvegese di Warholm, autentico dominatore: ha ritoccato il proprio record sulla distanza che era di 33″26, chiudendo con il cronometro che ha segnato il nuovo primato del mondo, in 33″05. Ma soprattutto dando una dimostrazione assoluta di padronanza anche della nuova gara, letteralmente stracciando tutti gli avversari, vincendo praticamente in solitaria. Per poi godersi la gloria, davanti al tabellone che ne ha attestato il fenomenale tempo, nuovo riferimento da battere.

I 300 metri ostacoli, la nuova disciplina voluta dalla World Athletics

I 300 metri ad ostacoli sono l'ultimo "ritrovato" per rilanciare l'atletic da parte della Federazione internazionale. Alla fine di marzo la World Athletics aveva annunciato l'ingresso ufficiale della corsa ad ostacoli sulla inedita distanza, nelle competizioni ufficiali: "Servirà a tutti gli scopi statistici di World Athletics, tra cui la classifica mondiale, per la quale verrà valutata come un evento simile ai 400 metri a ostacoli ", aveva affermato l'ente mondiale di atletica. Nella speranza di dar risalto ad una maggiore competitività, al momento inficiata dalla performance straordinaria di Warholm.