Per la prima volta un lottatore italiano avrà la possibilità di combattere per il titolo mondiale UFC. Nella notte tra sabato 12 giugno e domenica 13 giugno alla Gila River Arena di Glendale, in Arizona (Stati Uniti), Marvin Vettori proverà a spodestare Israel Adesanya dal trono dei pesi medi. La sfida tra l'italiano e il neozelandese di origini nigeriane sarà il main event di UFC 263. Si tratta di un remake dopo la sfida del 10 aprile 2018, persa da Vettori per split decision. Da allora, il 27enne trentino non ha più perso un match, vincendo cinque sfide consecutive, che gli sono valse la possibilità di giocarsi il titolo iridato. Il fighter ha battuto, nell'ordine, Cezar Ferreira, Andrew Sanchez, Karl Robertson, Jack Hermansson e Kevin Holland, sconfitto a Las Vegas lo scorso 10 aprile. Dopo le schermaglie in hotel di qualche giorno fa e lo scontro dialettico in conferenza stampa, che seguono tre anni di provocazioni sui social dopo il primo scontro tra i due, i lottatori sono finalmente pronti a sfidarsi all'interno dell'ottagono.

Nonostante le recenti vittorie, che portano il suo ruolino a 17 affermazioni, 4 sconfitte e un pareggio, Marvin Vettori non parte con i favori del pronostico contro Adesanya. Il neozelandese di origini nigeriane, infatti, ha un record di 20 vittorie e una sola sconfitta, arrivata nel suo ultimo incontro a marzo, e si è consacrato campione nella categoria dei medi, difendendo il titolo per due volte. Ecco dunque come seguire l'evento, la data, l'ora e il canale tv del match tra Marvin Vettori e Israel Adesanya, una sfida da godersi in diretta su DAZN.

UFC, Vettori vs Adesanya 2: l'orario della sfida

L'evento sull'ottagono di Glendale è in programma a partire dalle ore 4:00 di domenica 13 giugno e, prima del main event in cui sarà protagonista The Italian Dream, si disputeranno il match tra Paul Craig e Jamahal Hill e quello tra Demian Maia e Belal Muhammad. L'Arizona sarà anche teatro del ritorno di Nate Diaz, che se la vedrà con Leon Edwards, e della sfida per il titolo mondiale dei pesi mosca tra Deiveson Figueiredo e Brandon Moreno. La sfida tra Vettori e Adesanya sarà, dunque, la quinta a disputarsi sull'ottagono di Glendale e dovrebbe cominciare intorno alle 5:30, ma sull'orario preciso di inizio non c'è certezza.

Dove vedere Vettori vs Adesanya in diretta tv e streaming

UFC 263, il cui main event sarà il combattimento tra Marvin Vettori e Israel Adesanya, sarà visibile in diretta streaming su Dazn a partire dalle ore 4:00 di domenica 13 giugno. Se si possiede un abbonamento, la piattaforma consentirà di vedere l'evento su smart tv, pc, tablet e smartphone. La telecronaca della sfida sarà affidata ad Alex Dandi. Il match non sarà trasmesso né in chiaro né in streaming gratuito.