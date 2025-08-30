Velasco è commosso davanti alla Nazionale di volley: “Gruppo straordinario, non ho più parole”

La vittoria 3-0 dell’Italia sulla Germania ai Mondiali di volley femminili ha lasciato senza parole anche il ct Julio Velasco sempre più affascinato di quanto stanno compiendo le sue ragazze: “Non me l’aspettavo nemmeno io… erano tutte sul pezzo. La loro forza mentale ha fatto la differenza”

Un successo che tutti speravano ma che nessuno si aspettava arrivasse con una facilità disarmante: l‘Italia del volley femminile si è divorata la Germania agli ottavi dei Mondiali che si stanno disputando in Thailandia, conquistando la sua 33a vittoria consecutiva ma soprattutto dando una nuova dimostrazione di qualità, forza e umiltà. A tal punto da commuovere Julio Velasco a fine match, davanti ai microfoni Rai, con il ct azzurro che elogia la grandezza del suo gruppo: "Non trovo più le parole".

Julio Velasco senza parole: "Non me l'aspettavo, davvero. Erano tutte sul pezzo"

Il mantra che l'Italvolley si porta dietro da tempo è il "qui e ora" con cui Velasco ha saputo far rinascere una Nazionale dalle proprie ceneri nel modo migliore, mostrando non solo un volley vincente ma anche un gruppo marmoreo, che non accenna ad avere punti deboli o crepe sia dentro sia fuori dal campo. Quanto compiuto contro la Germania ha sorpreso tutti, per primo il ct con Velasco che è rimasto piacevolmente colpito dal risultato ma soprattutto dall'atteggiamento mostrato dalle sue ragazze: "Non ho più parole per definire questo gruppo, straordinario. A fare la differenza ancora una volta è stata la forza mentale delle ragazze: erano sul pezzo, con determinazione e umiltà. Vincere così, 3-0 davvero, non me lo aspettavo nemmeno io…. ci prendiamo tutto, benvenuto sia. Ora però inizia il vero Mondiale".

La carica di Velasco in Italia–Germania 3–0 ai Mondiali di volley femminile

L'onestà intellettuale di Velasco: "Il vero Mondiale inizia ora, nessuno ci regalerà niente"

Parole che diventano miele per la Nazionale italiana autentica rullo compressore in questa prima fase del torneo iridato in Thailandia. Un girone perfetto ("ma anche facile", ha evidenziato Velasco con una onestà intellettuale oramai proverbiale), e un ottavo senza ombre ("il primo atto di questo Mondiale, dove sono passate tutte le 16 migliori del ranking"). Ora però, per Velasco ritorna ancora una volta il "qui e ora", in attesa di giocarsi i quarti di finale: "Non abbiamo preferenze, non pensiamo a questo ma pensiamo a noi. Partita dopo partita, set dopo set, palla dopo palla senza mollare niente… Dobbiamo continuare in questa maniera, nessuno ci regalerà niente, sappiamo di essere forti e che tutti non vogliono giocare con noi, ma è giusto così"