Velasco categorico: “Ho letto il titolo di un’intervista e quella presunzione non ci appartiene”

Julio Velasco ha parlato dopo la strepitosa vittoria dell’Italia sulla Polonia e la qualificazione alle semifinali dei Mondiali di volley femminile 2025.
A cura di Vito Lamorte
Immagine

Julio Velasco si gode la vittoria dell'Italia, la 34a di fila, e la qualificazione alle semifinali dei Mondiali 2025. Il CT della selezione azzurra ha commentato così la super prestazione delle ragazze al PalaHuamark di Bangkok: "Vincere 3-0 contro una squadra così forte come la Polonia è molto importante. La squadra sta bene, le ragazze sono eccezionali per come si allenano ogni giorno. Sono concentratissime, non molliamo mai. È una squadra molto equilibrata e ben bilanciata, questo è molto importante perché ci dà molta sicurezza. Oggi le ho viste molto bene".

Ai microfoni Rai Sport il ct dell'Italvolley femminile si è espresso così dopo il fantastico 3-0 alla Polonia: "Adesso in semifinale sarà ancora più difficile, ora ci rilassiamo un attimo e poi pensiamo alla prossimo. Vediamo quale sarà l'avversario, ma le ragazze stanno bene. Non è tanto quello che chiedo, è quello che loro sanno fare. L'anno scorso ho detto ‘voi dovete essere autonome e autorevoli', vuol dire saper giocare a seconda di quello che fa l'avversario e quando noi abbiamo la palla. Essere autonome, non dipendenti dall'allenatore".

Immagine

Velasco: "Ho letto il titolo di un'intervista e quella presunzione non ci appartiene"

Velasco si è soffermato su una situazione che si era verificata nelle ore precedenti al match contro la Polonia e ha parlato della mentalità che deve avere la squadra: "Noi sappiamo di essere forti ma non ci riteniamo le più forti e rispettiamo tutte. Ho letto un titolo a un'intervista ad Anna Danesi, ‘Vinciamo il Mondiale': non appartiene al nostro modo di pensare, non è nella nostra testa questa presunzione".

Velasco è commosso davanti alla Nazionale di volley: "Gruppo straordinario, non ho più parole"

Infine, il CT delle Azzurre ha parlato del discorso fatto alle sue atlete all'inizio dell'anno sul modo di approcciarsi agli avversari:"A inizio anno ho detto ‘dobbiamo essere consapevoli ma umili', ma rispettare davvero gli avversari non formalmente. E loro lo hanno fatto. Poi non sappiamo se vinciamo o no perché ci sono avversari forti, ma io non ho niente da rimproverare a queste ragazze, ogni giorno danno il massimo".

