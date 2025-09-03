Italia ingiocabile, Polonia al tappeto: Azzurre in semifinale ai Mondiali 2025, ora Francia o Brasile

Troppa Italia per la Polonia. Le Azzurre si qualificano per la semifinale dei Mondiali di volley femminile 2025: ora la selezione azzurra di Julio Velasco se la vedrà contro Francia o Brasile. Una prestazione sontuosa delle ragazze italiane al PalaHuamark di Bangkok, Thailandia, dove hanno strappato il pass per il penultimo appuntamento della rassegna iridata.

Le polacche non hanno potuto nulla contro la forza e l'intensità delle Azzurre, che dalle prime battute hanno messo in chiaro la situazione e hanno sempre avuto il controllo della partita. Si allunga così la striscia di 34 vittorie consecutive.

Italia in semifinale ai Mondiali di volley femminile 2025: affronterà Francia o Brasile

I parziali dei set (25-17, 25-21, 25-18) fanno capire ancora meglio l'ampio divario tra l'Italia e la Polonia in questo momento. La selezione guidata dall'italiano Stefano Lavarini non aveva le armi a disposizione per impensierire le Azzurre.

Altra prestazione stratosferica di Sylla, che nelle partite che contano ha una concentrazione fantastica su ogni palla. La Polonia paga i tanti errori in battuta e in difesa. Inutile rimarcare le prove di Paola Egonu, che ha piazzato 20 punti; e Sara Fahr, 12 di cui 4 a muro.

Le Azzurre torneranno in campo il 6 settembre contro la vincente del quarto Brasile-Francia, che è in programma il 4 settembre alle ore 12 italiane). Nell’altro quarto di finale di giornata il Giappone ha superato al tiebreak l’Olanda diventando la prima semifinalista di questi Mondiali: Le nipponiche incroceranno la vincente di Turchia-USA (domani alle 20:30).

Italia-Polonia, tabellino (25-17, 25-21, 25-18)

(in aggiornamento)