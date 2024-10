video suggerito

Vanessa Ferrari annuncia il ritiro dalla ginnastica: “È arrivato il momento di dire basta” Vanessa Ferrari, una delle più grandi ginnaste della storia dello sport italiano, ha annunciato, a 33 anni, l’addio all’attività. Campionessa del mondo, ha vinto anche un argento alle Olimpiadi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Vanessa Ferrari si ritira. La fenomenale ginnasta italiana lascia ufficialmente l'attività a 33 anni. Ferrari, che ha vinto la medaglia d'argento alle Olimpiadi di Tokyo e che a causa di un infortunio non è riuscita a partecipare a quelle di Parigi, ha annunciato l'addio parlando al quotidiano Bresciaoggi: "Sto annunciando il ritiro ora l’avevo già deciso prima di Parigi: questa Olimpiade sarebbe stata l’ultimo atto della mia vicenda agonistica. Desideravo fosse il finale della mia carriera. Mi spiace non sia stato così. Ma è arrivato il momento di dire basta e, credetemi, sono serena. Fisicamente gli infortuni si stanno facendo sentire".

Un infortunio ha impedito a Vanessa Ferrari di essere a Parigi 2024

La notizia era nell'aria. Vanessa Ferrari chiude una carriera strepitosa e lo fa in un giorno d'autunno dopo un'estate che poteva vederla anzi doveva vederla protagonista alle Olimpiadi di Parigi, ma un brutto infortunio al polpaccio pose fine ai suoi sogni di partecipazione ai Giochi 2024. E ora c'è l'addio alla ginnastica artistica.

La straordinaria carriera di Vanessa Ferrari

Nata in provincia di Brescia, a Orzinuovi, il 10 novembre del 1990 ha avuto una longevità incredibile in uno sport in cui non è abituale dare il massimo superata una certa età. Ferrari nel 2006, quando non aveva nemmeno 16 anni (!) vinse la medaglia d'oro nel Concorso individuale nei Mondiali di Aarhus in Danimarca. In quel momento è nata una carriera strepitosa. Ai Mondiali ha vinto cinque medaglie complessive: anche un argento nel Corpo libero (2013) e tre bronzi nel Corpo libero (2006), Parallele asimmetriche (2006) e concorso individuale (2007).

E nell'estate del 2021 ha coronato una carriera straordinaria vincendo la medaglia d'argento ai Giochi Olimpici di Tokyo, medaglia vinta nel Corpo libero. In carriera ha conquistato pure 11 medaglie agli Europei (quattro d'oro).