Altre due medaglie agli Europei per l’Italia dell’Atletica: argento per Dallavalle, Fantini è bronzo Andrea Dallavalle ha vinto la medaglia d’argento nel triplo dei Campionati Europei di Monaco di Baviera. Sara Fantini invece ha conquistato il bronzo nel martello.

A cura di Alessio Morra

Un'altra medaglia per l'Italia nei Campionati Europei di Atletica di Monaco di Baviera. Dopo il terzo posto di Crippa nei 500 e soprattutto la fantastica medaglia d'oro di Marcell Jacobs, che ha trionfato nei 100 metri, l'Italia festeggia anche l'argento con Andrea Dallavalle, che si è piazzato secondo nella finale del salto triplo, e il bronzo di Sara Fantini nel lancio del martello.

Una prestazione maiuscola per il triplista Andrea Dallavalle che saltando con la misura di 17,04 ha conquistato la medaglia d'argento dei Campionati Europei di Monaco di Baviera. Vince era quasi impossibile, perché in questa specialità c'è un dominatore assoluto: il portoghese Pedro Pichardo, che ha chiuso con un fantasmagorico 17,50. Il divario tra i due fa capire quant'è forte Pichiardo, ma ciò non deve sminuire la grande prestazione dell'azzurro.

Erano dieci anni esatti che l'Italia non raggiungeva un traguardo così importante nel Salto Triplo, e per poco non è arrivato un clamoroso bis, perché Tobia Bocchi si è classificato al quarto posto, medaglia di legno con 16,79. Nono posto invece per Emmanuel Iehmeje.

Per l'Italia questa è la quarta medaglia nei Campionati Europei di Atletica 2022. Ripetere quanto fatto ai Giochi di Tokyo 2021 non è impossibile, certo è diverso perché c'è un numero ridotto di rivali. Ma l'Italia vuole confermarsi anche nell'atletica, uno sport che ha dato tante gioie ma che per anni è stato un po' la spina nel fianco dello sport tricolore.

Sara Fantini con la misura di 71.58 ha vinto la medaglia di bronzo ottenuta nel lancio del martello. Fantini regala un'altra medaglia all'Italia che aumenta così il suo buon bottino.

W le medaglie sono cinque: ovviamente luccica quella vinta da Marcell Jacobs, che ha conquistato l'oro nei 100 metri. Poi a livello gerarchico c'è proprio l'argento di Dallavalle nel triplo. Seguono i bronzi di Crippa nei 5000 e di Matteo Giupponi nella 35 km di marcia. Bronzo pure per Sara Fantini.