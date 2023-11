Un senzatetto gioca 5 euro su quattro sfavoriti, di cui uno assurdo: cambia la sua vita Un senzatetto ha fatto saltare il banco di un bookmaker australiano indicando in preciso ordine i primi quattro classificati della prestigiosa Melbourne Cup: tutti cavalli sfavoriti, di cui uno ultimo del lotto. Una scommessa a quota irreale che ha cambiato la vita dell’homeless: “Vivevo in un garage, adesso potrò permettermi una casa”.

A cura di Paolo Fiorenza

Without A Fight vince la Melbourne Cup

Un senzatetto ha dato una svolta alla propria vita facendo saltare il banco di un bookmaker australiano: la scommessa piazzata e vinta è stata tanto assurda quanto clamorosa, visto che sono stati indicati come primi quattro classificati della prestigiosa Melbourne Cup – in rigoroso ordine – altrettanti cavalli pesantemente sfavoriti, di cui addirittura uno ultimo del lotto con la quota astronomica di 150 a 1.

Robert – che vuole che sia usato solo il suo nome di battesimo – è un homeless che vive a Petone, una località neozalendese. L'uomo ha raccontato al New Zealand Herald di essere andato in un pub per guardare la corsa, dopo aver piazzato il giorno prima una scommessa da 5 dollari (equivalente a qualcosa in meno in euro). Si tratta di quella che in Italia si chiama "quartè": bisogna indovinare i primi quattro piazzati – dal vincitore a seguire – nell'ordine esatto in cui superano il palo del traguardo.

Un'impresa già non facile, che diventa ai limiti dell'impossibile se si decide di puntare su quattro cavalli con quote molto alte, se non folli: la Melbourne Cup è stata vinta da Without A Fight (quota 7-1),con Soulcombe secondo (17-2), Sheraz terzo (150-1 ) e Ashrun quarto (25-1). Morale della favola – perché solo così si può chiamare – è che Robert, entrato nel pub squattrinato e senza una casa, ne è uscito ricco, avendo vinto ben 106mila dollari (poco meno di 100mila euro al cambio).

"Non potevo crederci e ho pensato tra me e me: deve esserci qualcosa che non va", ha raccontato il senzatetto. Quando a Robert è stato chiesto come intendesse spendere i soldi vinti, ha detto che aveva trascorso gli ultimi nove mesi vivendo in un garage e che avrebbe utilizzato quel denaro per cambiare la sua vita, procurandosi prima di tutto un tetto: "Sono passato dall'essere un senzatetto, seduto in un garage, al poter finalmente permettermi un deposito per una casa".