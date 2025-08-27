sport
Un cavallo ha un arresto cardiaco durante la corsa: spettatori travolti sotto gli occhi di Tyson Fury

Durante un evento all’Ippodromo di Cartmel, nella contea di Cumbria nel nordovest dell’Inghilterra. il 10 anni Wbee è stato vittima di un malore fatale che lo ha fatto sbandare e schiantarsi sugli spettatori a bordo pista. Due persone sono state ricoverate per le ferite riportate, per il cavallo non c’è stato nulla da fare. Tra il pubblico anche il campione di boxe Tyson Fury.
A cura di Alessio Pediglieri
Dramma nel mondo dell'equitazione durante le gare che si sono tenuta a Cartmel, villaggio della contea di Cumbria, nel nordovest dell'Inghilterra, in cui il cavallo Wbee ha subito un improvviso arresto cardiaco mentre correva ed è finito sulle transenne, travolgendo diversi spettatori alcuni dei quali finiti in ospedale. Sulle tribune, tra gli ospiti VIP, anche Tyson Fury che ha assistito all'incidente avvenuto nella terza gara della giornata di lunedì.

Wbee sbanda e travolge alcuni spettatori: malore fatale

Il castrone di dieci anni Wbee, allenato nel Cheshire da Gary Hanmer, ha subito un malore fatale durante la gara di galoppo ad ostacolati che lo ha fatto prima barcollare e perdere terreno sugli avversari durante l' handicap hurdle, per poi schiantarsi contro la ringhiera di plastica e scontrarsi con gli spettatori, disarcionando il fantino Alan Doyle, uscito illeso. Il tutto drammaticamente confermato da una dichiarazione ufficiale rilasciata dall'ippodromo inglese: "L'ippodromo di Cartmel può confermare che durante la terza corsa dell'incontro odierno un cavallo ha avuto un problema veterinario che lo ha costretto a deviare dal percorso, entrando in contatto con un gruppo di spettatori. Le squadre mediche sul posto sono intervenute immediatamente e due persone sono state trasportate in ospedale per ulteriori cure".

Wbee non ce l'ha fatta: "Cure inutili, il cavallo non si è ripreso"

Se per i feriti accidentali le condizioni generali sono alla fine risultate buone, per Wbee il malore è stato mortale: "Il cavallo, Wbee, ha ricevuto prontamente le cure veterinarie sul posto, ma purtroppo non si è ripreso" ha ribadito nella nota l'ippodromo di Cartmel. Wbee, aveva ottenuto un successo già a Cartmel, nel 2022, anno in cui aveva vinto anche un'altra corsa a ostacoli a handicap, a Cheltenham. L'incidente ha causato l'immediata interruzione dell'evento tra istanti di panico e ansia, con uno stop durato un'ora.

Tyson Fury presente in tribuna: The Gipsy King ha una sua scuderia di cavalli

L'evento di Cartmel è tra i più amati e seguiti in Inghilterra e una enorme folla si era riversata sul percorso del Lake District per l'incontro che rappresentava l'ultimo appuntamento estivo della stagione. Tra gli spettatori, tribuna VIP, c'era anche Tyson Fury. "The Gipsy King", già detentore del titolo mondiale dei pesi massimi WBC, era presente al percorso sia da appassionato sia da diretto interessato, per vedere i suoi due cavalli di scuderia, Big Gypsy King e Sea The Clouds, entrambi però usciti malamente dalle classifiche.

0 CONDIVISIONI
