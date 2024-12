Un cavallo disarciona la fantina e scappa dall’ippodromo: corre libero per la città

video suggerito

A cura di Paolo Fiorenza

La libertà, la paura, la fuga, la vita: chissà quante cose sono passate per la testa di Rufio, un cavallo di 10 anni che lunedì ha deciso di provare a cambiare le cose nella sua esistenza di equino ‘imprigionato' nel ruolo di competitore nelle corse ippiche. Rufio ne aveva abbastanza di essere solo un numero su cui gli scommettitori potevano piazzare le giocate a loro esclusivo sollazzo. Stavolta era il numero 7, ma lui neanche lo sapeva: ce l'aveva scritto sulla sella, perché si vedesse bene dalle tribune dell'ippodromo di Musselburgh. Allora ha avuto un pensiero stupendo, almeno dal suo punto di vista, meno da quello di Lucy Brown, la fantina che ha disarcionato per poi scappare dall'ippodromo e correre – stavolta libero come il vento – per le strade della città.

Vuoi mettere correre contro altri cavalli, perché obbligato, oppure darsi alla fuga a gambe levate verso la libertà, senza che nessuno ti sferzi per spremerti l'anima… voi cosa scegliereste? Rufio non ha avuto dubbi e mentre gareggiava nell'ultima gara del Virgin Bet Christmas Jumper Raceday, a Musselburgh in Scozia, ha disarcionato la sua fantina. Ma non per cattiveria verso Lucy Brown, che fortunatamente non ha riportato conseguenze dalla caduta. Il nobile quadrupede voleva solo sentire cosa si provava ad essere liberi, come non lo era mai stato nella sua vita di cavallo nato ed allevato per le corse.

Nello stupore di tutti i presenti, Rufio è riuscito a trovare una via di fuga dall'ippodromo e poi correre per circa tre chilometri in una città vicina. L'incredibile cavalcata è stata ripresa dalle telecamere mentre Rufio galoppava attraverso Prestonpans, un piccolo centro abitato a est di Edimburgo, indossando ancora la sella con il numero di gara, il 7. L'evasione del cavallo è durata poco, visto che è stato ritrovato e riportato all'ippodromo. Rufio poteva farsi davvero male, non essendo abituato ad avere a che fare con le strade urbane e la relativa circolazione, ma fortunatamente è uscito illeso dalla vicenda.

Sia il cavallo che la fantina sono usciti illesi dalla vicenda

"Si tratta di un evento estremamente raro e fortunatamente il nostro personale ha riportato il cavallo all'ippodromo indenne dopo il breve viaggio verso Prestonpans", ha riferito da un portavoce dell'ippodromo di Musselburgh, confermando che anche la fantina Lucy Brown era sana e salva dopo essere stata disarcionata. Deve essere stato solo un sogno, questo avrà pensato Rufio dopo averci dormito su, ripensando a quella sua corsa in un mondo che non conosceva. Poi è andato a prepararsi per la prossima gara…