Un bolide di Paola Egonu colpisce Mazzanti: il labiale della campionessa fa il giro del mondo Paola Egonu protagonista di un episodio particolare nella sfida tra la sua Milano e la squadra di Davide Mazzanti con il quale ha avuto un rapporto travagliato nella nazionale italiana.

A cura di Marco Beltrami

Paola Egonu e Davide Mazzanti si sono ritrovati da avversari. La giocatrice e il tecnico che hanno condiviso un'esperienza abbastanza travagliata nella nazionale italiana, si sono affrontati nelle scorse ore nel massimo campionato nostrano di pallavolo. L'ex ct all'esordio sulla panchina dell'Itas Trentino è stato sconfitto dalla Vero Volley Milano, formazione in cui milita la classe 1998 di Cittadella. Un momento particolare è andato in scena nel terzo set, quando una bordata della Egonu è finita per colpire, con la complicità di una deviazione del tutto casuale, proprio Mazzanti.

Inutile sottolineare quanto questo curioso episodio sia diventato "popolare" proprio alla luce di quanto accaduto in azzurro. Egonu si è ritrovata a schiacciare un pallone praticamente perfetto e ha scelto per la soluzione lungolinea, in modo tale da dribblare il muro avversario. Il tentativo è andato a buon fine, e la poderosa conclusione della giocatrice di Milano ha sorpreso il libero della Itas che ha provato senza fortuna a metterci una pezza. Troppo forte il colpo, con il pallone che è finito dopo un effetto flipper proprio tra la faccia e il collo di Mazzanti che stazionava a bordo campo.

L'allenatore dopo qualche passo per ritrovare l'equilibrio, ha mostrato il sorriso facendo subito il cenno dell'ok con il pollice alto e indicando poi qualcuno (forse proprio Paola?). Reazione glaciale di Egonu che senza fare una piega o esultare, ma anzi con un'espressione molto ferma, ha subito recuperato un pallone per portarsi in battuta. Solo al momento di servire poi la stella italiana, ha rivolto un cenno a Mazzanti con pollice in su. Il video diventato molto popolare in Brasile, dove Egonu ha una fanbase importante (basti pensare che dopo il caos azzurro le hanno chiesto anche di cambiare nazionale e giocare per i verdeoro), mostra anche il suo labiale.

In tanti hanno letto dal movimento delle sue labbra parole non proprio lusinghiere nei confronti del suo ex allenatore, apostrofato in malo modo. Una sorta di buon viso a cattivo gioco per Paola che mentre con la mano dimostrava fair play nei confronti di Mazzanti per lo sfortunato episodio casuale, a parole a quanto pare diceva ben altro.

Quello che è certo comunque è che il rapporto tra i due non sia idilliaco. Una storia iniziata nel 2022 quando lo sfogo della pallavolista sugli insulti razzisti, rappresentò un vero e proprio terremoto destabilizzando anche il gruppo con Mazzanti che a quanto pare non gradì. Tutti i riflettori si spostarono su Egonu, mettendo in secondo piano i risultati della squadra.

Una crepa confermata poi anche dalle scelte successive del tecnico, che dovette fare i conti anche con un tentativo di ammutinamento. Si arrivò così ad ulteriori spaccature nel gruppo con Mazzanti che agli Europei decise di non far partire Egonu titolare relegandola spesso e volentieri in panchina. Un boomerang visto poi l’andamento deludente dell’Italia. Ora le strade si sono definitivamente separate, ma quanto accaduto resta ancora indelebile nella mente dei due protagonisti.