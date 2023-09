Paola Egonu sommersa di messaggi dopo il flop dell’Italvolley: le chiedono di cambiare nazionale Paola Egonu dopo il flop dell’Italia del volley femminile nel pre-Olimpico e il possibile addio di Mazzanti è stata tempestata di messaggi da tifosi stranieri che vorrebbero giocasse per loro.

A cura di Marco Beltrami

Cosa succederà ora all’Italia del volley femminile dopo il flop nel torneo Preolimpico che fa il paio con quello agli Europei? Se il destino di coach Mazzanti sembra ormai segnato, Paola Egonu potrebbe fare il cammino inverso e tornare a vestire l'azzurro per cercare di qualificarsi ai Giochi attraverso la Nations League. La pallavolista nelle ultime ore è stata letteralmente sommersa di messaggi sui social, e non solo da parte dei tifosi italiani.

D'altronde Paola Egonu sembra essere destinata a far discutere. Dopo gli Europei ancora una volta si era parlato a lungo dell'opposto per le continue esclusioni da parte di Davide Mazzanti. Il tecnico dopo il caso legato al post terzo posto Mondiale con i riflettori puntati sulla giocatrice di Cittadella aveva deciso di fare piazza pulita, eliminando anche il suo cerchio magico.

A quanto pare durante il torneo iridato c'era stato addirittura un tentativo di ammutinamento contro il tecnico, mal digerito da una parte del gruppo. Una giocatrice brasiliana aveva "vuotato il sacco" svelando i retroscena di un ambiente tutt'altro che compatto. Proprio Paola Egonu d'altronde ha sempre goduto di una grande popolarità in terra sudamericana, con i tifosi brasiliani che non le avevano perdonato le parole post-sconfitta con la nazionale verdeoro in cui aveva fatto riferimento ai "regali" dell'Italia.

Odio e amore, visto che tantissimi sostenitori brasiliani hanno preso di mira il profilo di Paola nelle ultime ore dopo l'ultimo post. Hanno approfittato di un contenuto che nulla ha a che fare con il volley per tempestare la campionessa azzurra di messaggi d'amore e di stima. Inviti a lasciare la nazionale italiana per sempre per vestire la casacca del Brasile. Un tentativo effettuato anche dai tifosi turchi che hanno potuto apprezzare Egonu in azione nel loro campionato.

Non sono mancate anche parole offensive nei confronti dell'Italia (e di Mazzanti) rea di non apprezzare una giocatrice del genere. Insomma una popolarità eccezionale per Egonu che fa sempre parlare di sé nel bene e nel male. E ora soprattutto in caso di addio di Mazzanti, cosa farà Paola? La sensazione è che le porte della nazionale azzurra torneranno ad aprirsi, sulla strada che si spera ci porti alle Olimpiadi.