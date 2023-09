Paola Egonu aveva un “cerchio magico” di alleate nell’Italvolley: Mazzanti l’ha eliminato in blocco Il rapporto tra Egonu e Mazzanti è ormai compromesso,con le scelte del ct agli Europei di pallavolo che hanno confermato il tutto.

A cura di Marco Beltrami

Paola Egonu torna al centro di un caso catalizzando l'attenzione nel panorama della pallavolo italiana. Questa volta la rottura con il ct Mazzanti all'indomani dell'Europeo sembra totale e definitiva, e nonostante le smentite della Federazione nei prossimi mesi potrebbero arrivare delle scelte drastiche della stessa con uno dei due che sembra essere di troppo.

Una conferma è l'esclusione di Egonu dal torneo pre-Olimpico, che la Fipav ha giustificato ufficialmente come "un periodo di pausa concordato". Una situazione che al momento lascia le cose così come stanno almeno fino alla fine del torneo dove l'Italia spera di trovare il pass per i Giochi di Parigi. Dopo però, anche alla luce dei risultati, sarà il momento della verità con uno tra Egonu e Mazzanti che potrebbe non trovare più posto in azzurro.

Ma come si è arrivati a questo punto? Bisogna andare indietro fino ad ottobre 2022 con il celebre sfogo di Egonu dopo il terzo posto Mondiale. La denuncia della giocatrice degli insulti razzisti ricevuti sollevò un polverone e a quanto pare ebbe conseguenze anche all'interno del gruppo: sia il ct Mazzanti, che molte compagne infatti non gradirono quei riflettori su Paola e sulla sua decisione sulla pausa della nazionale che a loro giudizio misero in secondo piano il risultato ottenuto dalla squadra, al punto di sottolinearlo continuamente anche agli addetti ai lavori.

Una prima pericolosa crepa nella squadra, che la stessa Federazione poi avrebbe provato a più riprese a far rientrare, senza però troppa fortuna a giudicare dai risultati. Mazzanti che a gennaio dichiarava "ritorno di Paola in azzurro? Ne parleremo a maggio con serenità" è stato così confermato, a sottolineare la volontà dei vertici federali di dare un segnale di continuità senza prendere parte e dare adito a rumours su rotture interne con buona pace dei contatti avvenuti con altri tecnici come Guidetti e Santarelli. D'altronde era stato lo stesso Mazzanti a dichiarare dopo il torneo iridato: "Dopo il Mondiale non avevo la squadra in mano".

Forte della conferma l'allenatore ha optato per scelte drastiche e chiacchierate in occasione del torneo europeo, escludendo De Gennaro, Malinov, Bosetti, Gennari, Chirichella e Bonifacio. Proprio alcune di queste secondo il retroscena di una giocatrice brasiliana si sarebbero rese protagoniste di un vero e proprio ammutinamento contro il tecnico ai Mondiali.

Ecco allora che i classici spifferi di spogliatoio raccontano, come riportato dal Corriere dello Sport, di una soluzione figlia della volontà di eliminare il cosiddetto "cerchio magico" intorno ad Egonu, isolandola sempre più all'interno del gruppo. Non bisogna dimenticare che d'altronde alla luce della popolarità della giocatrice, escludere direttamente lei piuttosto che le compagne a lei più vicine, sarebbe stato più eclatante.

In questo scenario rientrano poi anche le scelte tecniche del selezionatore che negli Europei ha lasciato Egonu in panchina, sostituendola con Antropova. Il parziale dietrofront con la Turchia ha rischiato seriamente di far fare l'impresa all'Italvolley, ma è stato solo una parentesi con Paola che si è riaccomodata fuori poi contro l'Olanda. Una decisione forte che si è rivelata un boomerang nel momento in cui si è concretizzato il flop azzurro.

Il rapporto tra Egonu e Mazzanti sarebbe anche deflagrato in uno scontro (smentito dalla Fipav), con parole durissime, a conferma di una situazione ormai irrecuperabile. Questo ha portato alla decisione in vista del pre-olimpico che però non rimescola le carte per Mazzanti. Quest'ultimo è forte della promessa di arrivare fino a Parigi alla guida delle azzurre. Se però dovesse arrivare un nuovo flop allora le cose potrebbero cambiare, e l'esonero sarebbe inevitabile. Insomma il destino di Egonu in nazionale potrebbe dipendere dalle prossime uscite dell'Italia, senza di lei.