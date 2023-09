L’Italia di volley crolla in 4 set con la Polonia nel preolimpico: Parigi 2024 sempre più lontana Dopo aver vinto il primo set, l’Italia di Mazzanti crolla sotto i colpi di una Polonia brava e spietata: 1-3 (25-15, 24-26, 23-25, 21- 25) il risultato finale che condanna le azzurre: niente pass per le prossime Olimpiadi. Si deve sperare nel ranking.

A cura di Alessio Pediglieri

Dopo la vittoria degli Stati Uniti contro la Germania era vitale vincere per difendere un secondo posto messo in dubbio proprio per gli incastri di risultati nel Gruppo C Prepolimpico, ma l'Italvolley di Mazzanti ha mancato l'appuntamento con il successo. La Polonia cede il primo set ma poi si riprende e, trascinata dal pubblico di casa, strappa la vittoria che condanna l'Italia: 1-3 (25-15, 24-26, 23-25, 21- 25). Adesso l'unica speranza per Parigi 2024 è avere il ranking migliore tra le escluse, fino al prossimo giugno.

Subito in grande spolvero Antropova, fenomenale con 11 punti, con 8 attacchi vincenti (66% di efficienza) e 3 muri, nel primo set aiutata benissimo da Danesi con 4 punti e 3 muri vincenti. Poi, la pronta reazione polacca nel 2° set: non bastano i 6 punti di Pietrini e Antropova con un calo generale da parte della nostra nazionale. Che continua anche in occasione 3° set, perso 23-25, con pessima ricezione e difficoltà di concentrazione in cabina di regia. Nel 4° set arriva il calo di Antropova e con lei tutta la squadra paga alla distanza, perdendo malamente la qualificazione olimpica.

Italia-Polonia 1-3: azzurre sconfitte, falliscono il pass olimpico

Nel primo set, le azzurre si sono messe subito a dettare il proprio volley: di fronte al pubblico di casa di Lodz che in modo incessante hanno sostenuto in un tifo infernale le proprie giocatrici, l'Italia ha preso un primo allungo in avvio portandosi subito sul 4-1. Poi il ritorno delle polacche che però non possono nulla a metà set quando i muri azzurri sono imperiosi e portano il risultato su un più che confortante parziale di 14-7. Un divario che diventa abissale nel finale quando un doppio muro prima e un ace di Bosio fermano il tabellino sul 25-15.

Secondo set molto più equilibrato e di grande tensione, giocato punto a punto fino anche al sorpasso da parte della Polonia che si ritrova a +3 sul parziale di 11-14. Poi una diagonale di Petrini e una serie di monster block vincenti, rilanciano l'Italia che si riporta in avanti a condurre 20-18. Un +2 che non è però sufficiente per prendersi anche il 2° set, e indirizzare nel modo migliore il match decisivo per il 2° posto del Girone. La Polonia rialza la testa e anche se Mazzanti chiama un time out per riordinare le idee delle sue ragazze, il set scivola via sul 26-24 per le polacche.

Anche il terzo set si consuma con il successo polacco con l'Italia che sciupa un vantaggio iniziale di 10-5 per crollare alla distanza e venire superata nel momento decisivo quando la rimonta avversaria si concretizza sul 21-21. Con l'inerzia del set che si mantiene sulla sponda polacca, brava a prendersi il numero decisivo superando il muro azzurro per il definitivo 23-25.

L'inizio di 4° set è devastante: la Polonia scappa 4-1 con l'Italia che fatica a ritornare in partita. Sul 7-3, la situazione diventa quasi ingestibile: il palazzetto di Lodz si trasforma in una bolgia infernale, le azzurre subiscono i colpi in campo e psicologicamente pagano ad avversarie non comunque irresistibili. È la capitolazione, con la Polonia che non fatica a gestire il vantaggio e così scivola via il set decisivo e con esso il sogno del secondo posto che valeva il pass per Parigi 2024. Ora non resta che aggrapparsi al ranking: al momento occupiamo il primo posto tra le squadre escluse ma bisognerà mantenerlo fino a giugno.