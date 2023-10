Tragedia sfiorata ai Giochi Asiatici: lancia il martello ma gli scappa, colpito un giudice Ai Giochi Asiatici terribile incidente durante la gara di lancio del martello con gravi conseguenze per un giudice colpito dalla palla di metallo.

A cura di Marco Beltrami

La Cina sta ospitando l'edizione 2023 dei Giochi Asiatici, ovvero la prestigiosa competizione con cadenza quadriennale che vede sfidarsi i migliori atleti d'Asia. Nelle scorse ore però l'atmosfera di festa sportiva è stata rovinata da un grave incidente che è costato caro ad un giudice. Tutto si è verificato in occasione della gara del lancio del martello.

In pedana è salito Ali Zankawi. L'atleta kuwaitiano che nei Giochi Asiatici di Doha del 2006 ha conquistato una medaglia d'argento era pronto al solito tentativo con il martello, ma le cose sono andate malissimo. Ali aveva iniziato le procedure per effettuare il lancio, ma il martello gli è sfuggito di mano finendo violentemente contro la rete di protezione.

Purtroppo l'oggetto è arrivato proprio nella zona in cui c'era uno dei giudici ovvero Huang Qinghua, ufficiale di 62 anni che era seduto fuori dall'area. Il martello dopo essere rimbalzato lo ha colpito alla gamba provocandogli gravi conseguenze. La palla di metallo di ben 7 kg ha spaccato letteralmente la gamba dell'addetto ai lavori che infatti ha iniziato a perdere sangue. Grande dolore per l'uomo portato via in ambulanza. Frattura di tibia e perone scomposta e intervento chirurgico per Huang Qinghua che ora è in condizioni stabili.

Uno shock per l'atleta 39enne che inizialmente non si era reso conto bene di quanto accaduto. Solo dopo qualche secondo ha realizzato che aveva colpito l'arbitro, spaventandosi per il grave infortunio provocato: "Ho alzato la testa e ho visto il martello di metallo rimbalzare da terra verso la gamba dell'arbitro. Sono corso subito verso di lui e ho cercato di aiutarlo, soprattutto quando era sotto shock e dolorante".

Quando si è reso conto della situazione, Ali Zankawi ha cercato di porvi rimedio in attesa dei soccorsi: "Ho visto il sangue che gli colava dalla gamba e dai pantaloni e sapevo che la sua gamba era rotta, quindi l'ho legata per fermare l'emorragia mentre aspettavo che arrivasse l'ambulanza per portarlo in ospedale". Alla fine l'atleta ha chiuso all'ottavo posto la sua prova, ma si è detto scioccato per l'accaduto. L'unico sollievo è stato il constatare che le cose sarebbero potute andare peggio per il povero giudice se solo il martello fosse volato più in alto.