Tom Brady si ritira, il più grande quarterback di tutti i tempi dice basta: l’annuncio in 9 parole Tom Brady, il più grande quarterback della storia del football americano e uno degli sportivi americani più amati di tutti i tempi, ha annunciato il suo ritiro con un video sui social.

A cura di Vito Lamorte

Questa volta è vero. Tom Brady, il più grande quarterback di sempre e uno dei più grandi sportivi americani di tutti i tempi, ha annunciato il suo ritiro. Niente ripensamenti o altre situazioni che potrebbero interferire su questa scelta come era accaduto l'anno scorso. Il 45enne di San Mateo ha voluto dare la notizia con un video sui suoi profili social senza troppi giri di parole: "Buongiorno ragazzi, arrivo subito al punto. Mi ritiro definitivamente".

Brady lascia una serie di primati clamorosi. È il giocatore con il maggior numero di Super Bowl disputati nella storia della NFL, è il leader di tutti i tempi della NFL nei passaggi per yard e passaggi per touchdown, inoltre ha il maggior numero vittorie da QB sia nella stagione regolare che nella post-season È stato eletto 5 volte miglior giocatore del Super Bowl e tre volte miglior giocatore della NFL. Insieme a Joe Montana è l'unico giocatore nella storia ad aver vinto sia il titolo di MVP della NFL sia di MVP del Super Bowl più di una volta in carriera. È stato nominato due volte sportivo dell'anno da Sport Illustrated e ha giocato più di 400 partite in NFL Le squadre in cui ha giocato sono andate a 10 volte a giocarsi il Super Bowl e ne hanno vinti sette. Numeri clamorosi.

Era il giocatore attivo più anziano della NFL in questa stagione e ha giocato a livello d'élite fino alla fine nonostante le difficoltà della sua squadra. Brady si è ritirato dopo la sua terza stagione con i Tampa Bay Buccaneers, per numeri la peggiore da professionista sia a livello di squadra che personale. Tutto questo con lo sfondo di un periodo di tensione nella sua vita personale, visto che il matrimonio con Gisele Bündchen è finito dopo 13 anni.

Il suo messaggio continua così: "Ringrazio ognuno di voi per avermi supportato, non posso andare avanti per sempre. Vi ringrazio per avermi consentito di vivere un sogno".

Ora Tom diventerà opinionista televisiva di Fox Sports, con cui ha firmato un contratto di 375 milioni di dollari per 10 anni; ma gestisce anche diverse attività: ha fondato la società di salute e benessere TB12 Sports con il suo allenatore di lunga data Alex Guerrero; possiede la ‘Religion of Sports', una società di media; e la linea di abbigliamento ‘Brady Brand'.

Tom Brady si è unito ai Buccaneers nel 2020, portandoli alla vittoria del Super Bowl nel suo primo anno a Tampa Bay; ma prima ha scritto pagine di storia con i New England Patriots, dove ha vinto sei titoli e ha deliziato tutti gli amanti del football con i suoi lanci e il suo modo di giocare.

Con i Bucs in questa stagione ha cercato di tenere il timone della barca ma era molto difficile per come era gestita la squadra. Avrebbe potuto fare un discorso da egoista e magari attendere la miglior offerta per un altro giro di giostra ma questa volta ha detto basta. Per sempre.