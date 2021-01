Tom Brady immenso. A 43 anni il quarterback è sempre decisivo, ha trascinato i Tampa Bay alla finale del Super Bowl. I Bucs hanno vinto per la terza volta consecutiva fuori casa, si sono imposti 31-26 contro i Green Bay, dopo aver sconfitto Washington e New Orleans. Brady giocherà il 10° Super Bowl, 6 li ha già vinti. Tampa giocherà la finale il 7 febbraio in casa, al Raymond James Stadium. Ed è la prima volta in 55 anni che una delle finaliste disputa il Super Bowl in casa.

Tampa Bay batte i Green Bay

Tom Brady nel primo tempo è strepitoso, alza il livello e produce punti a raffica, la difesa, pur rimaneggiata, protegge e nella ripresa i Tampa Bay riescono a portare a casa un successo che è già storia. Per molti è il miglior atleta di tutti i tempi, ma di tutti gli sport non solo del Football Americano. Difficile dirlo ma un anno fa in pochi immaginavano che Brady a 43 anni fosse ancora così determinante.

La finale del Super Bowl è Kansas City-Tampa Bay

La seconda semifinale l'hanno vinta i campioni in carica di Kansas City, che si sono imposti sui Buffalo Bills 38-24. La squadra campione in carica dunque difenderà il titolo nella finale contro i Tampa Bay di Tom Brady. Per Kansas è la quarta finale di sempre, curiosamente l'unica che ha perso delle tre giocate è stata la prima di sempre quella con i Green Bay Packers.

Super Bowl numero 10 per Tom Brady

Tom Brady ha 43 anni ed ha giocato per una vita per i New England Patriots, con cui ha giocato per 19 anni, in quelle stagioni ha raggiunte in 9 occasioni il Super Bowl e sei volte lo ha vinto, inoltre è stato nominato in quattro occasioni l'MVP del Super Bowl. E ora cerca di vincerlo pure con i Tampa Bay, che hanno conquistato il titolo solo una volta, nel 2002, e ora proveranno a fare il bis in casa.