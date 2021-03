Una tragedia che ha sconvolto il mondo dell'hockey sul ghiaccio. Timur Faizutdinov giovane giocatore russo della Dynamo San Pietroburgo è morto per le conseguenze di un violentissimo colpo alla testa ricevuto durante una partita. Il talento 19enne è stato centrato all'altezza della nuca dal disco. Un incidente che gli ha causato danni gravissimi, nonostante il caschetto, a cui purtroppo i medici non sono riusciti a trovare rimedio. Dopo alcuni giorni di ricovero presso l'ospedale di Yaroslavl, il ragazzo si è spento.

Purtroppo il giovane Timur non ce l'ha fatta. Il giocatore era impegnato con la formazione giovanile della Dynamo San Pietroburgo, nel match valido per i playoff di campionato contro il Loko Yaroslavl di venerdì scorso quando è stato colpito in testa dal dischetto. Dopo aver accusato il colpo, il 19enne ha provato a restare in piedi, ma si è subito accasciato sul ghiaccio portandosi le mani sulla testa. Compagni e avversari inizialmente non si sono accorti della gravità della situazione, diventata palese dopo qualche minuto quando sono intervenuti i sanitari.

Immobilizzato e con il sostengo dell'ossigeno Timur Faizutdinov è stato trasportato immediatamente in ospedale dove ha lottato tra la vita e la morte fino poche ore. Purtroppo però alla fine il colpo rimediato al cranio, nonostante il caso, si è rivelato fatale per il ragazzo, con la Federazione e il suo club che hanno ufficializzato la notizia del decesso. Tutto il panorama hockeystico russo e non solo è sconvolto, così come Dmitry Tyuvilin, l'avversario che involontariamente aveva lanciato il disco colpendo in pieno lo sfortunato Timur. La Lega ha deciso di onorare la memoria del giocatore scomparso con un minuto di silenzio che sarà osservato su tutti i campi nel prossimo turno, mentre ci si interroga sul come aumentare la sicurezza di questo sport.