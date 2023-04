Tiger Woods straziato dal dolore cammina a malapena: “La mia gamba non è più come prima” Il campione americano di golf ha parlato del profondo malessere fisico che prova: dopo l’operazione subita nel 2021 per il grave incidente ha avuto disturbi collaterali dolorosi. “Non posso più preparare e giocare tutti i tornei che voglio”.

Tiger Woods si avvicina zoppicando al caddie. Il campione di golf s’è ritirato da The Master 2023.

"Quanto ti fa male da 1 a 10? Tutto e anche di più". Basta la risposta di Tiger Woods a questa domanda per spiegare la ragione che l'ha spinto a ritirarsi da The Master 2023 di Augusta (in Georgia, Stati Uniti). La gamba destra è divenuto punto debole, cruccio, fonte di disagio, la causa per la quale nonostante il tocco del campione il golfista quasi non ce la fa più a restare in piedi a lungo sopportando le sollecitazioni delle giocate.

La fascite plantare di cui soffre (e l'ha costretto ad alzare bandiera bianca) è un disturbo collaterale all'operazione molto delicata che ha subito nel 2021 in seguito al grave incidente nel quale restò coinvolto. Il video pubblicato da un giornalista mostra l'andatura zoppicante vistosa e, più ancora, l'espressione di tormento che Woods ha stampata sul viso.

L’espressione dolorante e sconfortata del campione di golf.

Tra la posizione dove ha colpito la palla e il suo caddie ci sono pochi metri: li percorre con difficoltà, utilizzando la mazza da golf che ha nella mano destra a mo' di bastone e, quando arriva nei pressi del collaboratore, la depone trovando un po' di sollievo. Eldrick Tont (è vero il nome di battesimo di Tiger) fa una smorfia, ha capito che è finita. Non può andare oltre, lo dice anche in un messaggio su Twitter nel quale si scusa coi suoi sostenitori e augura il meglio ai giocatori che saranno in gara nelle prossime ore.

Che Woods potesse non terminare The Masters 2023, oppure restare in gara ma senza riuscire a essere competitivo come avrebbe voluto, lo si era intuito dalle parole del suo caddie, Joe LaCava, che ne aveva raccontato il profondo patimento fisico delle sue condizioni di salute. Lo stesso golfista aveva parlato dei problemi di postura e di deambulazione.

"Non è come vorrei – aveva ammesso in un'intervista all'inizio della scorsa settimana – ma sono fortunato ad avere ancora questa gamba. Non è più come prima, me l'hanno ricostruita ma è ancora mia. È dura e so che lo sarà sempre di più perché l'abilità e la resistenza del mio arto col passare del tempo non saranno più le stesse. Ecco perché non posso più preparare e giocare tutti i tornei che voglio".

Nel violento incidente automobilistico che risale a febbraio di due anni fa Woods ha riportato fratture gravissime a tibia e perone, ricomposte con inserimento di placche. Per aiutare a stabilizzare il piede destro e le ossa della caviglia, i chirurghi vi hanno applicato una serie di viti e perni.