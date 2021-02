Tiger Woods è stato protagonista di un incidente in auto a Ranchos Palos Verdes, nei pressi di Los Angeles, intorno alle ore 7.22 del mattino e ora è ricoverato in ospedale ma, al momento, le sue condizioni sono sconosciute. A riportare la notizia è TMZ. L'agente Mark Steinberg ha rilasciato la seguente dichiarazione sull'accaduto e sulle condizioni del golfista più famoso al mondo: "Tiger Woods ha avuto un incidente automobilistico questa mattina in California, riportando lesioni multiple alle gambe. Attualmente è in chirurgia e ti ringraziamo per la tua privacy e supporto".

Secondo il dipartimento dello sceriffo della contea di Los Angeles, Tiger Woods era l'unico occupante del veicolo e per essere tirato fuori dal veicolo sono state utilizzate delle cesoie da parte dei vigili del fuoco. I paramedici lo hanno poi trasportato in ambulanza in un ospedale locale per verificare le sue condizioni e le ferite riportate nello schianto. Una fonte del dipartimento dello sceriffo della contea di Los Angeles a TMZ Sports ha riferito che non dovrebbe essere stato causato dall'abuso di alcolici ma non hanno detto se fosse sotto effetto di qualche altra sostanza.

Il veicolo stava viaggiando in direzione nord su Hawthorne Boulevard, a Blackhorse Road, quando si è verificato l'incidente e il veicolo di Tiger Woods ha subito gravi danni. In merito alla dinamica dell'incidente, sembrerebbe che la macchina ha scavalcato la barriera centrale della strada e ha attraversato la corsia opposta fino ad atterrare al bordo della strada.

Non è la prima volta che Tiger Woods rimane coinvolto in un incidente automobilistico: nel 2009 si è schiantato con il suo SUV in Florida e nel 2017 è stato arrestato dopo che la polizia lo aveva trovato svenuto al volante della sua auto. Il golfista disse che aveva preso farmaci su prescrizione del suo medico prima dell'incidente e non era a conoscenze dell'effetto che avrebbero avuto su di lui.