Colin Cairney intubato e in coma: fatale per il giovane talentuoso pugile la caduta da un tuk-tuk

Il 22enne scozzese Colin Cairney è stato vittima di un tragico incidente mentre si trovava in vacanza in Thailandia: a seguito di un alterco con l’autista, è caduto dal mezzo picchiando la nuca. Subito ricoverato, ora versa in gravissime condizioni.

Tragedia nel mondo della boxe con l'incidente che ha coinvolto il 22enne promettente talento scozzese Colin Cairney che si ritrova in fin di vita all'ospedale di Vachira sull'isola di Phuket a causa della gravità delle ferite riportate dopo una accidentale caduta da un tuk-tul, per cui è entrato in coma e assistito per la respirazione dalle macchine della terapia intensiva.

L'incidente di Colin Cairney: il trauma cranico, il coma e la respirazione assistita

L'incidente, stando alle prime ricostruzioni della tragedia, è avvenuto mentre Cairney si stava godendo un periodo di riposo: dopo una serata di festa e balli è ritornato a casa a bordo di un tuk-tuk, tipico mezzo di trasporto a tre ruote molto usato in Thailandia, ma non è mai arrivato in albergo. Durant il tragitto sembra che Cairney abbia litigato con l'autista per una questione di soldi, non avendo con sé contanti: deciso di fermarsi ad un bancomat per prelevare, il giovane pugile sarebbe caduto a terra, di spalle, picchiando la nuca.

Compresa subito la gravità della situazione, sul posto sono state chiamate le forze dell'ordine e una ambulanza che ha trasportato d'urgenza il ragazzo in ospedale, già in condizioni disperate, prima a Patong e poi a Vachira. Cairney è giunto in ospedale incosciente e non si è più risvegliato: trasportato in terapia intensiva, gli è stato diagnosticato un forte trauma cranico con un riversamento interno che l'ha condotto in uno stato di coma e obbligato, per respirare, al supporto meccanico delle macchine.

L'appello della famiglia di Cairney: la raccolta fondi per sostenere le cure

"Ci rivolgiamo a voi con il cuore pesante per chiedere aiuto per nostro figlio, rimasto gravemente ferito in un incidente mentre si trovava in Thailandia. Quello che era iniziato come un normale viaggio si è trasformato nel peggior incubo di ogni genitore". Queste le frasi che sono comparse su GoFundMe, uno dei più importanti portali di raccolta fondi internazionale, con un annuncio creato dalla famiglia di Cairney dove sono state raccolti quasi 30 mila euro: promettente prospetto dei pesi welter, Cairney vanta un record di 10-0 con ben 6 KO, riuscendo a vincere la cintura di Campione WBO International.