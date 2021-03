Tiger Woods non ricorda niente dell'incidente che lo ha visto coinvolto. Il golfista americano avrebbe risposto così alle domande delle forze dell'ordine che stanno indagando sullo schianto che lo ha visto coinvolto lo scorso 23 febbraio. A riportare la notizia è USA Today. Il giornale statunitense ha riportato che il dipartimento dello sceriffo della contea di Los Angeles ha ottenuto la scatola nera del veicolo che Woods stava guidando quando è uscito fuori strada.

Gli agenti gli hanno chiesto come è avvenuto l'incidente ma il 45enne campione di golf americano ha affermato di non ricordare nemmeno di aver guidato. La scatola nera potrà dare qualche risposta in più perché contiene dati relativi a velocità e accelerazione, sequenza di frenata, variazioni dell'angolo di sterzata e altre attività della vettura. Lo sceriffo della contea di Los Angeles, Alex Villanueva, ha affermato che l'indagine in corso sull'incidente non è penale.

Le autorità stanno cercando di capire quali sono state le cause del grave incidente che ha visto coinvolto Woods lo scorso 23 febbraio 2021 a Rancho Palos Verdes e il vice dello sceriffo John Schloegl ha spiegato così il modo in cui stanno procedendo le indagini: “Stiamo cercando di determinare se è stato commesso un crimine. Se qualcuno è coinvolto in una collisione, dobbiamo ricostruire la dinamica di quanto accaduto chiarendo se c’è stata guida pericolosa, se qualcuno era al cellulare o qualcosa del genere. Determiniamo se c’è stato un crimine. Se non c’è stato chiudiamo il caso accertando che è stato un normale incidente stradale“.

Dopo l'incidente Tiger Woods è stato trasportato subito all'Harbour-UCLA Medical Center dove ha subito un intervento chirurgico per il trattamento di lesioni multiple alla gamba inferiore destra, incluso l'inserimento di una placca nella tibia e altri supporti chirurgici necessari post-operatori. Dopo le cure per le lesioni muscolari e dei tessuti, il golfista ha subito un altro intervento chirurgico e successivamente è stato trasferito al Cedars-Sinai Medical Center.

Intanto il 45enne ha rotto il silenzio nei giorni scorsi e su Twitter ha commentato così l'accaduto: “È difficile spiegare quanto sia stato toccante quando ho acceso la tv e ho visto tutte le magliette rosse. A ogni giocatore di golf e a ogni fan, mi state davvero aiutando a superare questo momento difficile”.