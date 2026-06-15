Davide Paglialunga è morto arso vivo nella sua auto dopo un incidente: il centrocampista aveva 21 anni

Davide Paglialunga, giovane centrocampista della Jesina in Eccellenza, è morto tragicamente dopo essere rimasto bloccato nella sua auto coinvolta in uno scontro frontale. Il 21enne non ha avuto scampo, morendo arso vivo.

Tragedia nel calcio italiano e marchigiano in particolare: Davide Paglialunga è morto a 21 anni nella notte tra sabato e domenica, dopo essere rimasto coinvolto in un tremendo incidente stradale intorno alle 6 del mattino tra Ancona e Osimo. Lo scontro frontale non ha lasciato scampo al giovane centrocampista della Jesina, squadra di Eccellenza, che è rimasto bloccato nella sua auto ed è deceduto arso vivo.

Davide Paglialunga giocava nella Jesina dalla scorsa estate

La dinamica dell'incidente stradale in cui è morto Davide Paglialunga: è rimasto intrappolato al posto di guida

Davide era alla guida della sua Opel Corsa, con a bordo altri tre ragazzi, tutti amici e calciatori come lui. Il gruppo stava tornando a casa dopo una serata trascorsa insieme alla discoteca ‘La Plaza'. La vettura si è scontrata frontalmente con una Fiat Punto condotta da un 31enne, che viaggiava in direzione opposta. L'impatto è stato devastante: la macchina di Paglialunga si è cappottata ed è finita sopra il guardrail. Subito dopo, l'auto ha preso fuoco. Le fiamme si sono propagate rapidamente, coinvolgendo anche la seconda vettura.

Davide è rimasto intrappolato tra le lamiere al posto di guida, non riuscendo a uscire dalla Opel. È morto sul posto, le fiamme lo hanno bruciato vivo. I Vigili del Fuoco e i Carabinieri sono accorsi, ma non hanno potuto fare nulla per salvarlo. Paglialunga è stato l'unico a perdere la vita nell'incidente. Degli altri passeggeri della sua auto, un 19enne che era sul sedile posteriore è gravissimo, ricoverato in rianimazione e intubato. Gli altri due, entrambi 21enni, sono feriti ma non in pericolo di vita. Il conducente della Fiat Punto a sua volta è rimasto ferito lievemente e già dimesso dopo i controlli. Le indagini in corso mirano a ricostruire bene la dinamica dell'incidente e appurarne le cause, non solo riguardo alla velocità, ma anche allo stato in cui i conducenti si sono messi alla guida delle rispettive auto.

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Chi era Davide Paglialunga: il centrocampista di 21 anni era una promessa del calcio marchigiano

Davide Paglialunga era nato a Nardò, in provincia di Lecce, il 14 aprile 2005. Viveva vicino ad Ancona con la mamma e il fratello minore, dopo aver perso il padre sei anni fa. Pochi giorni prima dell'incidente aveva rinnovato il contratto con la Jesina per la prossima stagione di Eccellenza.

Il centrocampista aveva iniziato la sua carriera nelle Marche, giocando nelle giovanili di Ascoli, Pescara e Ancona, con la cui prima squadra nella stagione 2024/25 ha militato in Serie D. Poi la scorsa estate si era trasferito alla Jesina in Eccellenza Marche, dove era diventato un giocatore titolare ed era molto apprezzato: giocava prevalentemente davanti alla difesa, con buone capacità di impostazione e visione di gioco.

La tragedia ha colpito profondamente il calcio marchigiano: la stessa Jesina, l'Ancona, l'Ascoli e tante altre società hanno pubblicato messaggi di cordoglio, ricordandone il talento, la positività e il carattere.