Thompson ha il volto malconcio dopo il combattimento: si fa ricucire in diretta social Stephne “Wonderboy” Thompson ha vinto per k.o. tecnico il main event UFC di Orlando contro Kevin Holland, ma ad un caro prezzo. Col volto tumefatto e lacerato si è fatto operare subito dopo.

A cura di Alessio Pediglieri

Straordinaria e drammatica sfida tra Stephen Thompson e Kevin Holland lo scorso 3 dicembre in cui il quasi quarantenne lottatore americano è riuscito a imporsi in quattro round conquistando il main event ad Orlando per la categoria pesi welter. Thompson si è imposto nell'evento principale vincendo l'incontro per K.O. tecnico dopo che, prima del quinto round, dall'angolo di Holland è arrivata la richiesta di interrompere l'incontro. Cpsì ha trionfato il favorito della vigilia, "Wonderboy" Thompson che, però, è uscito più che malconcio dal match, con enormi lacerazioni sul volto che hanno richiesto un immediato intervento chirurgico.

Thompson, che era l'assoluto favorito per la vittoria finale ha infatti subito due profondi tagli sul viso che hanno richiesto diversi punti di sutura immediatamente dopo la fine del match. Ma ciò non ha impedito allo statunitense di imporsi su Holland, infortunatosi alla mano destra. Un problema che aveva accusato sin dal primo round, riuscendo a resistere fino al 4°. Poco prima, però, a tremare all'interno dell'ottagono era stato lo stesso Thompson che ha iniziato a perdere sangue dal viso. Holland ha provato ad approfittarne sferrando una serie di colpi che hanno aperto tagli sul volto di "Wonderboy" che, però, alla fine è riuscito a reagire.

Concluso il match, Thompson è stato subito soccorso e medicato: le ferite hanno richiesto diversi punti di sutura e l'ex campione dei pesi medi UFC, Chris Weidman, cognato di Thompson, ha ripreso tutto in diretta in un video mentre "Wonderboy" veniva letteralmente ricucito dai medici, condividendo il filmato su Instagram. Ovviamente, il video è diventato subito virale tra i fan e gli appassionati che Thompson ha voluto salutare in diretta mentre i dottori procedevano alla sutura: "Come va ragazzi? Ho guardato attraverso i miei social media e ho visto tutti i commenti, tutto l'amore che mi state dando. Voglio ringraziarvi così tanto ragazzi, lo apprezzo davvero".

"Sono un po' a pezzi, ma mi sento bene" ha rassicurato tutti i i propri fan, "Wonderboy" Thompson che poi ha avuto anche un pensiero per il suo avversario di serata: "Grazie a Kevin Holland per tutto, fratello mio. Era una battaglia vera e lo apprezzo. Se voi ragazzi volete più combattimenti del genere, datemi un attaccante del genere. Certo, sono sempre alla ricerca del titolo e questo è sempre in cima alla mia lista". Poi, una volta "ricucito" ha voluto ancora una volta salutare il suo pubblico: "Ho vinto ma ne sono uscito con un paio di tagli, tra il primo e il secondo round. Alla fine però, ho vinto io la battaglia! Andiamo!"