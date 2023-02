The Rock appare a sorpresa ai Grammy: il wrestler va in platea da Adele e la bacia Il wrestler Dwayne Johnson, conosciuto ai più come The Rock, si è materializzato all’improvviso alla cerimonia dei Grammy Awards a Los Angeles. È andato da Adele e l’ha baciata con trasporto tra gli applausi.

A cura di Paolo Fiorenza

Stanotte a Los Angeles sono stati assegnati i Grammy Awards 2023: i trionfatori della serata sono stati Harry Styles, che si è aggiudicato il premio più ambito, quello riservato all'autore del "miglior album dell'anno", e Beyoncé, che con i quattro riconoscimenti portati a casa in altrettante categorie ha raggiunto quota 32 totali, un numero record che supera il precedente primato di 31 detenuto dal direttore d’orchestra Georg Solti.

In California c'è stata gloria anche per Adele, altra regina della musica mondiale, che si è portata a casa il Grammy per la "miglior performance da solista pop", con la sua canzone "Easy on Me". In precedenza la serata aveva riservato una bella sorpresa per la 34enne cantautrice inglese, quando il conduttore della serata, Trevor Noah, era sceso in platea e le si era avvicinato per farle un discorso del tutto inatteso, riguardante un suo idolo di sempre che non era mai riuscita a conoscere.

"La persona che Adele ha sempre voluto incontrare, senza che mai ci riuscisse, è Dwayne Johnson – ha esordito il comico e attore sudafricano, mentre Adele annuiva – Non l'hai mai incontrato, giusto?". Al diniego della cantante, Noah ha continuato: "Ho scoperto che anche lui è un tuo grande fan, davvero". A quel punto Adele è parsa capire che il wrestler fosse in sala, così come il resto del pubblico che ha iniziato a mormorare, ma il presentatore ha finto di gelare l'entusiasmo: "No, non ho Dwayne Johnson qui stasera… ma ho qualcuno che si chiama The Rock". Ovvero il nome con cui è più conosciuto il gigantesco lottatore, nonché attore e produttore cinematografico.

Uno che nello show business è di casa da 27 anni, avendo esordito nel wrestling nel 1996, appena 24enne. Da allora The Rock ne ha fatta di strada, vincendo titoli nella WWF/WWE, diventando un beniamino del pubblico e poi approdando anche sul grande schermo, con la partecipazione a tanti film di successo. Quando Adele lo ha visto, quasi non ci poteva credere: Johnson è andato deciso verso di lei, l'ha abbracciata e poi baciata, venendo ricambiata con trasporto, tra gli applausi del pubblico, Un incontro che evidentemente ha fatto molto piacere ad entrambi.

Ma non è finita qui, visto che successivamente – durante la serata – proprio The Rock ha premiato il vincitore della categoria "miglior performance da solista pop". Dopo aver annunciato le candidature, il wrestler ha pronunciato la canonica frase "e il Grammy va a…", salvo poi rompere il cerimoniale e continuare con: "Vieni qui, mia migliore amica, Adele!". La cantante è salita sul palco commossa ed ha abbracciato di nuovo il suo idolo. Il vecchio Dwayne le ha portato bene, a dire poco…