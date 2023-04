Terrore in acqua per Sara Taylor durante il surf: l’aggressione nasconde una vendetta La popolare surfista Sara Taylor ha dovuto fare i conti con un brutto fuori programma durante una delle sue uscite in mare a Balia in Indonesia. La donna è stata vittima di una brutale aggressione.

A cura di Marco Beltrami

L'emozione di cavalcare l'ennesima onda rovinata da un bruttissimo episodio. La popolare surfista Sara Taylor ha dovuto fare i conti con un brutto fuori programma durante una delle sue uscite in mare a Balia in Indonesia. La donna è stata vittima di una brutale aggressione, che è stata poi registrata in un video caricato sui suoi profili social, nella speranza di risalire all'identità dei responsabili. Missione compiuta.

"Dopo essere entrata, alla mia prima ondata, un tizio mi ha dato un pugno in testa e dopo essersi confrontato per avermi colpito, ha attaccato Charlie, sulla spiaggia perché lo stava filmando. È pazzesco, qualcuno sa chi sono?". Questa la didascalia a corredo del video caricato da Sara Taylor per denunciare l'accaduto su Instagram.

Nelle immagini si vede Sara sulla tavola "prendere" un'onda e iniziare a cavalcarla. Ad un certo punto però ecco che un altro surfista la raggiunge e la colpisce con un violento pugno in testa. Dopo il contatto l'aggressore continua ad urlare qualcosa. Il video poi prosegue con le scene di quanto accaduto sulla spiaggia, con una nuova scarica di colpi verso Taylor, con un'altra persona che se la prende anche con chi registra. Se quest'ultimo cade, si sentono urla e tutto lascia intendere ulteriori colpi.

Individuata l'identità del surfista aggressore, si tratta del brasiliano João Paulo Azevedo, meglio noto come JP. Raggiunto dai microfoni di G1, il sudamericano ha detto che si è arrabbiato perché l'americana stava cercando di rubare l'onda ad un suo amico e l'ha aggredita non rendendosi conto inizialmente che fosse una donna.

Effettivamente si può notare ad inizio del video, come Sara spinga via un altro surfista. Una mancanza di rispetto per JP che dopo averla gettata in acqua, non contento, ha anche lanciato maledizioni: "È stato molto sbagliato da parte mia (aggredirla), ho agito d'impulso, ne sono consapevole. Ero molto arrabbiato con il mio atteggiamento".

Il video ha scatenato l'indignazione del mondo del surf, con tante manifestazioni d'affetto per Sara Taylor. Da segnalare anche quella di Filipe Toledo, campione del mondo che ha commentato: "Mi dispiace che ti sia successo! Spero che tu stia bene! Non stressarti per le persone con quel tipo di energia. Non durano a lungo nella vita, la vita tornerà da loro. Ma cosa possiamo fare per scoprirlo lo faremo. Dio ti benedica e sii guarito".