Tamberi fa polemica nel giorno della festa ai Giochi Europei: “Parla di soldi, che caduta di stile”

Gianmarco Tamberi è un serial winner. Gimbo si è aggiudicato anche la medaglia d'oro dei Giochi Europei a squadre di atletica in programma a Chorzow. Grande gioia per il campione olimpico, che non otteneva un successo dallo scorso settembre, ma dopo aver trionfato Tamberi però è entrato in polemica con la Federazione italiana di atletica leggera. Il botta e risposta è stato durissimo.

Tamberi da capitano ha contribuito allo storico successo dell'Italia in Coppa Europa. Un salto perfetto, a 2 metri e 29. Con un tentativo finale di 2 metri e 32 con lo stadio unito a fare il tifo per lui. Dopo aver vinto, Tamberi con la sua solita schiettezza ha attaccato la Federazione Italiana di Atletica leggera, riguardo il suo ruolo di organizzatore del Golden Gala, una delle tappa della Diamond League:

Mi sarebbe piaciuto moltissimo essere presente al Golden Gala, ma non sono nemmeno stato invitato come ospite e senza invito non mi andava onestamente di andare: credo proprio che la mia presenza non fosse gradita. Mi è dispiaciuto tantissimo non essere a Firenze, ma sono comunque venuto qui per l’Italia e per la mia squadra che merita tantissimo: nei momenti topici ci perdevamo, qui siamo stati perfetti. Non entro nei dettagli della vicenda, che sono molteplici: dietro la mia assenza c’erano diverse questioni.

Il presidente della Fidal Stefano Mei, che è stato un atleta di altissimo livello, era a Chorzow, e a caldo ha risposto a Tamberi. Mei non è stato affatto conciliante:

Tamberi è uno dei tanti nella lunga lista di quelli non inviati a gareggiare al Golden Gala, il punto è che siccome la trattativa non è andata a buon fine non ho nemmeno pensato di invitarlo a presenziare. Non è bello parlare di soldi, oggi. Gimbo Tamberi è un atleta mostruoso, ma fare una polemica in un momento del genere è una caduta di stile. Se un atleta non accetta di gareggiare, io penso che debba prepararsi per le altre gare, non vederle da spettatore. Oggi non era il luogo e il momento per una polemica del genere.

Tamberi ha sbagliato, ha mancato di rispetto alla squadra. A molti atleti con cui la trattativa non è andata a buon fine abbiamo mandato comunque una mail di invito a vedere le gare a Firenze, a Gimbo no, lo confermo e me ne prendo la responsabilità. La mail d’invito, tra parentesi, non è arrivata nemmeno a Sara Simeoni, massima gloria dell’atletica azzurra. Assente al Golden Gala, Tamberi quest’anno potrebbe non gareggiare mai in Italia.