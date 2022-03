Tamberi ai Mondiali indoor di Belgrado, annuncio emozionante: “È andata a finire così” Con un post il campione olimpico di salto in alto ha annunciato la sua partecipazione ai Mondiali indoor di Belgrado. Tamberi cercherà di vincere l’oro pure ai Mondiali.

A cura di Alessio Morra

Ha sfogliato la margherita fino all'ultimo momento, poi ha deciso di volare a Belgrado e di disputare i Mondiali di atletica indoor. Gianmarco Tamberi ha dato l'annuncio ufficiale postando su Instagram un video mentre lo si vede effettuare un salto meraviglioso. Nel video l'azzurro scrive: "Ci vediamo a Belgrado". Le immagini sono belle, perché si vede prima un atterraggio sui sacconi dei Mondiali di Portland 2016, vinti con un 2.36. Mentre a margine ha scritto: "È andata a finire così! Una delle scelte più difficili che abbia mai dovuto prendere nella mia carriera!!!! Is the impossibile possible? Ditemelo voi". Il campione olimpico tornerà a gareggiare dopo oltre sei mesi, l'ultima gara l'aveva disputata e vinta nella finale di Diamond League a Zurigo.

Tamberi è stato in dubbio a lungo, il selezionatore La Torre lo aveva scelto e lo aveva inserito tra i 20 convocati dell'Italia per l'edizione dei campionati Mondiali indoor di Belgrado. Lui, Gimbo, aveva detto che avrebbe deciso martedì, si è preso un giorno in più ma alla fine ha deciso che a Belgrado ci sarà e proverà a vincere un'altra medaglia pesante. Ha voglia di mettersi in gioco e vuole allargare il suo palmares. Il campo di partecipazione è buono, ma Tamberi è campione olimpico e dei suoi rivali c'è solo il sudcoreano Sanghyeok Woo, quarto alle Olimpiadi di Tokyo, che è riuscito in questo 2022 a salire fino al 2.36.

Gimbo ha vinto l'oro olimpico arrivando fino a 2.37, mentre la Diamond League con un 2.34, secondo il papà-coach basterà meno per ottenere una medaglia: "Il podio si conquista anche con un 2.30". L'Italia è tornata a vincere nell'Atletica con Jacobs e Tamberi, e con la partecipazione del marchigiano, il tricolore potrebbe ancora svettare nei campionati che si tengono dal 18 al 20 marzo.