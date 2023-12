Surfista ricattata con foto di nudo fatte con l’Intelligenza Artificiale: “Giuro che sembrano vere” La campionessa di surf portoghese Mariana Rocha ha denunciato con un accorato post su Instagram come la sua vita sia stata distrutta dal ricatto subìto da alcuni criminali informatici: “Mi hanno detto che avrebbero mandato quelle foto a tutti, è spaventoso dove stiamo andando”.

A cura di Paolo Fiorenza

Il dibattito sull'Intelligenza Artificiale e sui pericoli che possono scaturire dall'uso che se ne fa si è sostanziato nelle ultime ore con la drammatica testimonianza di chi ha appena vissuto sulla propria pelle il lato più minaccioso di uno strumento in rapidissima evoluzione e del quale non si possono toccare i limiti. Nessuno strumento è buono o cattivo, ad essere cattivi spesso sono gli esseri umani: la surfista portoghese Mariana Rocha lo ha scoperto mentre un brivido la attraversava nel leggere i messaggi inviatigli da alcuni criminali informatici ma soprattutto nel vedere sue foto di nudo tanto false quanto ‘vere'.

La surfista portoghese Mariana Rocha

La Rocha, che nel 2017 è stata campionessa del mondo di surfskate (un tipo di skateboard che replica l'esperienza del surf sulla terraferma), ha denunciato in un post sul proprio profilo Instagram che questi criminali stanno cercando di ricattarla, minacciandola di divulgare foto false generate tramite l'Intelligenza Artificiale in cui apparirebbe nuda. Nell'accorato messaggio la 26enne surfista iberica ha spiegato che i ricattatori le hanno chiesto 5000 euro per evitare di diffondere le foto, che potrebbero facilmente trarre in inganno per il loro realismo. Il termine per effettuare il pagamento è appena scaduto senza che lei cedesse, quindi la Rocha ha deciso di rendere pubblica l'estorsione e i suoi dettagli.

"Sto passando un inferno emotivo ultimamente e vorrei condividere la mia storia, perché credo che ci siano più vittime come me che soffrono di questo nuovo tipo di molestie – ha scritto l'atleta portoghese un giorno fa – Il 17 novembre scorso ho ricevuto da uno strano numero ‘mie' foto nude. Dico ‘mie' perché nelle foto non ci sono io. Sono generate dall'Intelligenza Artificiale e devo dirvelo: giuro che sembrano vere. Questa persona in questione mi ha detto di pagargli un totale di 5000 euro, che dovevo mandargli entro oggi. Non l'ho fatto".

"Mi ha detto che le avrebbe mandate alla mia famiglia, ai miei amici, agli sponsor e ai clienti dell'hotel – ha continuato la Rocha – Ma la cosa più spaventosa di questi hacker è che possono accedere a tutto. Ho perso un sacco di soldi, non serve specificare quanto, ma sicuramente mi ha distrutto. Si parla molto di come le cose si sono evolute. Oggi ho visto il lato oscuro di questo mondo spaventoso. Ho perso molti soldi, avrò mie foto che circoleranno online. E la cosa più spaventosa è che sta succedendo a un sacco di persone. Quindi state attenti. Perché questi fottuti hacker stanno distruggendo vite, distruggendo sogni. Il mio è ancora vivo, piano piano ci sto arrivando".

La surfista portoghese ha poi chiuso il suo post con un appello: "Per quanto io creda che l'Intelligenza Artificiale abbia i suoi buoni punti, è spaventoso dove stiamo andando. Per favore, a tutti i governanti del mondo, fate qualcosa. Stiamo andando verso un luogo davvero, davvero spaventoso".

La chat WhatsApp tra la Rocha e il suo ricattatore

La Rocha ha accompagnato il suo messaggio su Instagram con lo screenshot della chat avuta su WhatsApp con il suo stalker, aggiungendo anche un articolo del quotidiano americano New York Times sull'aumento dei falsi nudi generati dall'Intelligenza Artificiale che stanno rovinando la vita degli adolescenti e un sito web dove si possono generare facilmente questo tipo di fotografie.