video suggerito

Spunta un video di Tyson sul tapis roulant, tifosi preoccupati: “Un anziano, dov’è il deambulatore?” Il video del goffo tentativo di Mike Tyson di correre su un tapis roulant ha rilanciato, dopo le preoccupazioni per il malore sull’aereo, i timori che il 57enne ex campione dei pesi massimi vada incontro a rischi davvero enormi il prossimo 20 luglio quando salirà sul ring contro Jake Paul, più giovane di lui 30 anni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Paolo Fiorenza

2 CONDIVISIONI condividi chiudi

Mike Tyson ci ha messo poco per spazzare via le preoccupazioni provocate dal suo malore sull'aereo che lo portava da Miami a Los Angeles ed allo stesso tempo ha risposto alle accuse del suo prossimo avversario Jake Paul che fosse tutto finto e i media avessero esagerato con la narrazione dell'accaduto. "Ora mi sento al 100% anche se non ne ho bisogno per battere Jake Paul", ha twittato l'ex campione del mondo dei pesi massimi, rassicurando tutti che sta bene e spazzando via anche i rumors su una sua sostituzione last minute nel combattimento in programma il prossimo 20 luglio in Texas.

Il video di Mike Tyson sul tapis roulant

Le sue parole tuttavia non sono bastate a tacitare chi teme che il 57enne pugile possa correre seri rischi contro un avversario più giovane di lui di più di 30 anni. Nelle stesse ore in cui le agenzie battevano la notizia di una "emergenza medica" che coinvolgeva Tyson sull'aereo, con tanto di richiesta se a bordo ci fosse un dottore, emergenza poi ridimensionata come il riacutizzarsi di un'ulcera che aveva indotto in lui nausea e vertigini, sui social è spuntato un video che ritrae Mike correre su un tapis roulant, o almeno provare goffamente a farlo.

"È un uomo anziano, dov'è il deambulatore?"

C'è da dire che non si tratta di un tappeto normale, ma è concavo come si può osservare, quindi non è esattamente agevole mettersi in ritmo una volta salitici sopra. La particolare conformazione del tapis roulant, con le conseguenti difficoltà, non ha evitato che i commenti distruggessero l'attuale Tyson, dipinto come un fantasma di quel che era, ma soprattutto un uomo troppo in là con l'età per essere fatto salire sul ring con un atleta al suo massimo psicofisico come il 27enne youtuber Jake Paul.

"È un uomo anziano, dov'è il deambulatore?", ha scritto qualcuno. Un altro ha supplicato: "Oh mio Dio… per favore annullate il combattimento". Una richiesta ripetuta da molti, davvero preoccupati che il 20 luglio possa accadere qualcosa di molto grave a Tyson sul ring di Arlington in Texas. "Jake Paul dovrebbe vergognarsi", sentenzia qualcun altro, ritenendo corresponsabile il giovane avversario.

La locandina di Mike Tyson contro Jake Paul, che potrebbe battere ogni record su Netflix

Iron Mike non combatte da professionista da 19 anni, era il 2005 quando perse contro l'irlandese Kevin McBride per KO tecnico. L'ex campione del mondo dei massimi è tornato poi in un'esibizione nel novembre del 2020, pareggiando contro Roy Jones Jr. Secondo molti non bastano i video dei suoi allenamenti furibondi per fare oggi di lui un avversario in grado di tenere testa per 8 round – sia pure di soli due minuti – a un Paul motivato a metterlo al tappeto. D'altro canto c'è chi invece sostiene che se Tyson riuscirà a colpire lo youtuber nei primi minuti del match – con la potenza devastante che ancora possiede nelle mani – sarà lui a fare molto molto male a Jake…