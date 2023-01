Smettono di giocare e si picchiano fino a sanguinare: nessuno fa niente, scena imbarazzante Scene assolutamente imbarazzanti nell’hockey sul ghiaccio con due giocatori che si sono disinteressati della partita per scontrarsi violentemente. Arbitri e altri giocatori immobili.

In tutti gli sport di contatto, l'imprevisto è sempre dietro l'angolo. La possibilità che il nervosismo la faccia da padrone e gli atleti si affrontino in modo irregolare è concreta. In alcune occasioni però il limite viene abbondantemente superato. Nell'hockey sul ghiaccio siamo abituati ad assistere a contrasti molto duri, che sfociano in vere e proprie risse. Quanto accaduto però in occasione di una partita della SHL, ha fatto il giro del mondo: un brutto episodio di violenza, in uno scenario assolutamente surreale.

La SHL, ovvero la Svenska hockeyligan massima lega svedese di hockey su ghiaccio, è stata contraddistinta da un fuori programma da dimenticare in occasione di un match tra Oskarshamn e Luleå. La sfida che sembrava scivolare via con il solito mix di grande agonismo e fisicità si è interrotta per un pesantissimo scontro tra due giocatori che se le sono date di santa ragione senza esclusione di colpi.

Tutto è avvenuto ad inizio del secondo tempo, in una zona centrale della pista, mentre il gioco si sviluppava altrove Oscar Engsund e William Worge Kreü sono entrati in rotta di collisione. Dopo un contrasto molto duro, i due hanno continuato a beccarsi passando poi dalle parole ai fatti. Gli strattoni iniziali, si sono trasformati in qualcosa di più. Sono partiti cazzotti violentissimi, da una parte e dall'altra con i due che si sono sbarazzati degli attrezzi del mestiere e si sono concentrati sulla rissa.

Botte da orbi, con il caschetto saltato e i due che non si sono fermati fino a quando non sono stati esausti. Infatti lo scenario in cui è andato in scena questo scontro è stato assolutamente bizzarro, visto che tutti hanno lasciato soli i due giocatori senza intervenire per separarli. Anche gli arbitri, si sono limitati a mantenersi in zona senza provare a fare qualcosa, lasciando che Oscar Engsund e William Worge Kreü finissero di picchiarsi. E così è stato, con i due giocatori che senza fare una piega e con i segni sul volto della scazzottata si sono recati fuori dal campo. Ad attenderli c'è una lunga squalifica.