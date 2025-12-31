Simone Moro, dopo il danno la beffa: in ospedale per l’attacco cardiaco, derubato di carte e contanti

Simone Moro è tornato ancora una volta alla ribalta delle cronache. Dopo il malessere accusato a 5 metri che lo ha costretto ad un doppio ricovero per accertamenti, prima in Nepal e poi in Italia, l’icona dell’alpinismo estremo moderno è stato vittima di un furto in ospedale.

Simone Moro è tornato alla ribalta delle cronache ancora una volta nel giro di pochissimi giorni: prima l'attacco cardiaco subito a 5 mila metri che lo ha costretto a trascorrere una notte intera isolato prima dell'arrivo dei soccorsi, poi il ricovero in ospedale, prima in Nepal e quindi il trasferimento in Italia dove, nella propria stanza d'ospedale, gli sono stati sottratti contanti e carte di credito per un furto di oltre 3 mila euro.

Il malore di Moro a 5.000 metri, il ricovero in Nepal e il trasferimento in Italia

Qualche giorno fa Simone Moro aveva rischiato grosso in una delle sue tante scalate da record, venendo colpito da un attacco cardiaco mentre scendeva dalle vette nepalesi. Un racconto scioccante che lo scalatore e alpinista aveva poi raccontato dal letto di un ospedale di Kathmandu dove si era fatto ricoverare per i primi esami che avevo individuato un'ostruzione coronarica. Poi, ulteriori controlli sono proseguiti dopo il rientro in Italia, quando Simone Moro si è rivolto al Papa Giovanni XXIII di Roma per ulteriori e necessari accertamenti medici.

Il furto in ospedale, Simone Moro derubato di carte e contanti

Mentre si trovava ricoverato al Papa Giovanni XXIII il recordman dell'alpinismo estremo è stato derubato pesantemente: gli sono stati sottratti carte di credito e contanti, con i ladri che hanno immediatamente messo a frutto la refurtiva prelevando incassi di oltre 3 mila euro. L'alpinista italiano non si sarebbe accorto del furto immediatamente, ma solo quando gli sono arrivate le notifiche di prelievo, sporgendo debita denuncia contro ignoti.

Chi è Simone Moro, icona dell'alpinismo estremo moderno

Simone Moro è una vera e propria icona dell'alpinismo estremo moderno, famoso per le sue imprese in alta quota, in particolare per essere l'unico ad aver realizzato quattro prime ascensioni invernali di Ottomila: Shisha Pangma, Makalu, Gasherbrum II e Nanga Parbat. E' anche un esperto pilota di elicotteri specializzato in soccorso in Himalaya.