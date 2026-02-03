Si prostra inconsolabile davanti alla ragazza colpita per sbaglio: la vergogna di Nishida diventa virale

All'All Star Game della lega professionistica giapponese di volley, Yuij Nishida si è reso protagonista di un gesto che è diventato ben presto virale, facendo il giro del mondo. Prima ha colpito involontariamente una addetta dello staff a bordo campo con una violentissima battuta, subito dopo si è prostrato letteralmente a terra al suo cospetto, con una serie infinita di scuse e di inchini per ricevere perdono e mostrare pubblicamente profonda vergogna per quanto appena accaduto.

Nishida sbaglia una battuta, colpisce al volto una ragazza e si scusa

Uno dei più forti e rappresentativi giocatori di pallavolo maschile giapponese, Yuij Nishida è stato al centro di un episodio che lo ha visto "vittima" e "carnefice" allo stesso tempo, anche se non proprio in questa sequenza: l'opposto della nazionale nipponica e dell'Osaka Bluteon ha infatti prima colpito accidentalmente in pieno volto una delle ragazze addette a bordo campo per controllare la regolarità dei tiri e poi si è tuffato verso di lei in modo più che plateale per chiedere immediato e pubblico perdono. Una scena che ha suscitato insieme enorme ilarità e rispetto nel palazzetto e da parte della stessa malcapitata che ha risposto con sorrisi più che imbarazzati.

Cos'è accaduto all'All Star Game di volley: il "dogeza" pubblico di Nishida

Quanto è accaduto, andato rigorosamente anche in diretta TV, è successo durante una delle fasi dell'All Star Game Sv League, uno spettacolo tra i più attesi e seguiti del calendario di volley maschile. Nel corso di una sfida di abilità sui servizi da fondo campo, Yuij Nishida ha completamente sbagliato il gesto tecnico, con la palla scaraventata violentemente ben oltre la linea laterale del campo. Proprio dove si trovava una ragazza giudice, colpita in pieno.

Invece di limitarsi a un semplice gesto di scuse, Nishida è scattato immediatamente, tuffandosi fino ad arrivare di fronte alla ragazza con la testa rivolta al pavimento, in una forma di prostrazione estrema. Poi ha continuato a inchinarsi ripetutamente in ginocchio con le mani giunte, mostrando un profondo rammarico per l'accaduto finché la ragazza ha risposto ricambiando l'inchino, sorridendo.

Che cos'è il dogeza, il vergognoso rammarico mostrato da Nishida

Ciò che ha compiuto Nishida, fa parte della cultura giapponese di chiedere perdono di fronte a ciò che si ritiene una colpa altrimenti imperdonabile. Il giocatore ha compiuto un "dogeza" nei confronti della ragazza, una forma tradizionale di scuse profonde molto radicata in Giappone, e che si applica a situazioni "estreme", utilizzato spesso in contesti di profondo errore, vergogna o per mostrare rispetto assoluto verso l'altrui persona. In questo caso, Nishida ha trasformato un errore casuale in un momento che ha toccato nel profondo il suo Paese e, benché esagerato e teatrale, tutti hanno applaudito al gesto sincero.