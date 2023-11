Scandalo sul mondo delle freccette: flusso di gare truccate e scommesse sospette, 3 giocatori sospesi Le indagini sono scattate a giugno scorso, sono scaturite da un flusso anomalo segnalato in occasione di un incontro in particolare. Jack Main, Prakash Jiwa e Andy Jenkins i giocatori sospesi. In un torneo di allora uno di loro si era ritirato per “circostanze impreviste”.

L'inchiesta sulle gare truccate si abbatte anche sul mondo delle freccette.

Truccavano e scommettevano sulle partite, ma non di calcio. Questa volta lo scandalo si abbatte sul mondo delle freccette e colpisce tre giocatori che, sospettati, sono stati sospesi per presunte irregolarità e violazioni del regolamento. Le accuse riguardano gli incontri disputati da Jack Main, Prakash Jiwa e Andy Jenkins e la Modus Super Series.

Segui i soldi. È quello che hanno fatto i membri della commissione della Darts Regulatory Authority (DRA) che sul tavolo si sono ritrovati due fascicoli separati nel quale si trovano i dati raccolti dall'International Betting Integrity Association (IBIA): è stato l'ente che ha fatto partire le segnalazioni e dato vita alle indagini.

Tutto è iniziato a giugno scorso quando è scattato l'allarme in occasione dell'incontro tra Jack Main e Lisa Ashton (che nel dossier non risulta coinvolta in alcun modo) nell'evento Modus Super Series. In quello stesso mese, altro particolare che non è passato inosservato, uno dei tre giocatori sotto inchiesta si era ritirato per quelle che vennero definite "circostanze impreviste".

Prakash Jiwa è uno dei tre giocatori coinvolti nell'indagine e sospesi dalla DRA.

In ballo adesso c'è rischio di essere escluso dal prossimo campionato mondiale: pericolo che riguarda soprattutto Jiwa, avendo vinto un torneo di qualificazione sul quale sono stati alimentati dubbi.

Nell'attesa che sulle partite inserite nella lista nera ci siano i giusti riscontri Main, Jiwa e Jenkins dovranno restare fermi: hanno l'opportunità di fare ricorso ma devono attendere che la matassa si sbrogli, in un modo o nell'altro. "Il presidente dell'Autorità di regolamentazione delle freccette, Nigel Mawer, – si legge nella nota ufficiale della DRA – ha deciso di sospendere Prakash Jiwa e Andy Jenkins dalla partecipazione o dalla competizione in eventi sanzionati dalla DRA mentre viene condotta un'indagine sulle scommesse sospette sulle partite giocate nella Modus Super Series".

Jack Main raggiunto dal provvedimento di sospensione per un altro fascicolo su di lui.

Dossier a parte è quello relativo a Jack Main, ma le cause e l'effetto sono gli stessi almeno fino alla conclusione delle udienze e al pronunciamento sul caso in questione: "Dopo un'indagine, il presidente dell'Autorità di regolamentazione delle freccette, Nigel Mawer, ha deciso che Jack Main – è l'altra parte del comunicato – ha un caso di cui rispondere per violazione delle regole sulle scommesse DRA. La questione verrà deferita alla commissione disciplinare della DRA dove si svolgerà un'udienza formale in data da definire".