Scambiato per un aggressore viene abbattuto dalla sicurezza: brutale fuori programma per il campione Adam Hadwin giocatore di golf voleva solo celebrare il successo di un amico al Canadian Open ma non è stato riconosciuto dalle guardie.

A cura di Marco Beltrami

Non tutti le ciambelle riescono col buco e non tutti i festeggiamenti vanno a buon fine. Un esempio arriva dal Canada, in occasione di uno degli eventi sportivi più prestigiosi del paese e del panorama sportivo nordamericano il torneo di golf Canadian Open. Edizione eccezionale, visto che a trionfare è stato il padrone di casa Nick Taylor, primo canadese a vincere l'RBC Canadian Open in 69 anni.

Al momento delle celebrazioni però è andato in scena un curioso "incidente" fortunatamente senza conseguenze per il protagonista. Quando Taylor ha piazzato il colpo vincente, si è scatenato l'entusiasmo dei tifosi e non solo. Tra i presenti c'è stato anche chi con grande sportività ha voluto complimentarsi con il connazionale e amico. Si tratta di un altro campione di golf, ovvero Adam Hadwin.

Quest'ultimo si è lasciato andare ad un vero e proprio urlo per la vittoria di Taylor. Incontenibile Hadwin che mentre il campione riceveva i primi complimenti ha preso una bottiglia di champagne e ha deciso di fare il classico bagno al vincitore. Dopo essersi fiondato su di lui però ecco il fuori programma: una guardia del corpo non l'ha riconosciuto e ha deciso di metterlo ko. Un intervento poderoso per questo agente corpulento, che ha placcato e messo al tappeto il povero Hadam.

Il telecronista dell'evento ha raccontato il tutto con queste parole: "Adesso stanno prendendo d'assalto il verde. A proposito, hanno appena affrontato Adam Hadwin, che stava cercando di avvicinarsi al suo amico". L'addetto ai lavori dopo aver visto quest'uomo con una bottiglia in mano avvicinarsi al campione non ci ha pensato su due volte, usando le maniere forti.

Fortunatamente nessuna conseguenze per il giocatore di golf, nonostante una botta molto forte rimediata nell'impatto col terreno. Tutto si è chiuso pochi minuti dopo con il sorriso quando, l'equivoco è stato spiegato. Bell'abbraccio dunque tra la guardia e il golfista, e tutto dimenticato. Solo allora il vincitore ha potuto celebrare a tutto tondo il risultato: "Sono senza parole. Questo è per tutti i ragazzi che sono qui. Questo è per la mia famiglia a casa. … sono davvero senza parole. Questa è la sensazione più incredibile di sempre".