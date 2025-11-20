Ryan Wedding, l’ex atleta olimpico diventato il ‘nuovo Escobar’: è tra i 10 criminali più ricercati dall’FBI

Ryan Wedding, ex snowboarder olimpico canadese, è diventato uno dei maggiori trafficanti di droga del Nord America. Oggi è tra i 10 criminali più ricercati dall’FBI, accusato di narcoterrorismo e omicidio di un testimone federale.

L’ex snowboarder olimpico canadese Ryan Wedding, da anni ricercato come uno dei più pericolosi criminali del narcotraffico internazionale, deve ora rispondere a nuove e gravissime accuse: avrebbe infatti ordinato l’uccisione di un testimone federale in Colombia.

Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha aumentato da 10 a 15 milioni di dollari la ricompensa per chi fornirà informazioni utili alla sua cattura. Wedding, soprannominato dagli investigatori “il Pablo Escobar dei giorni nostri”, figura tra i primi dieci latitanti più ricercati dall’FBI.

Ryan Wedding, l'ex atleta olimpico diventato il ‘nuovo Pablo Escobar'

Secondo il direttore dell’FBI Kash Patel, il 44enne ex atleta avrebbe costruito un sistema di narcotraffico e attività terroristiche collegato alla droga “di portata mai vista negli ultimi anni”. Le autorità americane sostengono che Wedding abbia commissionato l’omicidio di un testimone chiave pubblicandone la foto su un sito di fake news per localizzarlo. L’immagine, ottenuta dietro pagamento, era stata diffusa nell’autunno 2024; pochi mesi dopo, a gennaio 2025, l’uomo è stato assassinato a Medellín.

Wedding, che partecipò ai Giochi invernali del 2002 rappresentando il Canada, è accusato anche di intimidazione e manipolazione di testimoni, omicidio, riciclaggio di denaro e traffico internazionale di stupefacenti.

Gli investigatori ritengono che attualmente si nasconda in Messico, protetto dal cartello di Sinaloa. Durante una conferenza stampa a Washington, le autorità statunitensi hanno spiegato che la rete guidata da Wedding opera in Nord America e in diversi altri Paesi, ed è considerata il principale fornitore di cocaina sul mercato canadese, con profitti stimati oltre il miliardo di dollari annuo.

La Royal Canadian Mounted Police ha inoltre annunciato l’arresto di sette cittadini canadesi collegati alla sua organizzazione criminale nelle province di Québec, Ontario e Alberta: tutti saranno estradati negli Stati Uniti per rispondere alle accuse.