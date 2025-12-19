Rossella Fiamingo e l’esplosione dell’amore con Greg Paltrinieri: “Sono sempre le donne, lui ha colto”

Rossella Fiamingo e Greg Paltrinieri sono una coppia solidissima dello sport italiano, oltre a due eccellenze azzurre, entrambi medaglie d'oro olimpiche oltre che mondiali, con le rispettive bacheche strapiene. La storia tra la 34enne schermitrice siciliana e il 31enne nuotatore emiliano è iniziata durante le Olimpiadi di Tokyo del 2021. Dopo i Giochi hanno passato vacanze insieme in Sicilia, e lì è scattato ‘ufficialmente' l'amore. Paltrinieri ha raccontato che "dopo Tokyo sentivo di voler ancora stare con lei. Siamo partiti per le vacanze nella sua Sicilia e zac". Da allora sono passati quattro anni e le cose tra Rossella e Greg vanno a gonfie vele. La spadista svela ora come è nato tutto, ben prima di quell'estate giapponese. E chi ha mandato i primi segnali all'altro.

Rossella Fiamingo racconta l'inizio della storia con Greg Paltrinieri: "Lì è scattato qualcosa che prima non era scattato"

"Allora, io l'ho visto per la prima volta nel 2012 a Londra, che lui era piccolissimo e io pure, un po' più grande, e ci conoscevamo solo per i risultati che avevamo fatto – racconta la Fiamingo al podcast della ‘Gazzetta dello Sport' – Successivamente al Collare d'Oro ho una foto con lui, la prima foto insieme, nel 2014. Io, lui e Arianna Fontana, senza sapere che poi… Poi ci siamo rivisti a Rio de Janeiro, che avevamo un evento in comune, e poi sempre per sponsor eccetera ci siamo incontrati a un altro evento ed è scattato qualcosa che prima non era scattato. Chi ha fatto il primo passo? Devo dire che c'è stata subito quell'empatia. Poi secondo me sono sempre le donne che lanciano un po' l'input, no? Però lui ha colto subito…".

"Io voglio sentirmi dire solo cose buone, solo cose positive, quindi delle volte mi arrabbio"

Il ménage casalingo tra i due ormai è super collaudato, all'insegna dell'equilibrio: "Per fortuna non ci sono prime donne in casa, entrambi cerchiamo di aiutare l'altro, sennò che ci stiamo a fare? Cioè, facciamo pure le stesse cose… Non c'è un dominatore, ecco. E ci aiutiamo a vicenda. Forse io sono il lato un po' più positivo, che c'ha sempre la parolina buona, eccetera, lui invece tende a stimolare dicendo proprio la frase bomba, che magari lì per lì, proprio perché sono sensibile, è un po’ forte, però ti aiuta sempre. Poi lui è molto impattante, quindi quando dice una cosa in generale la senti molto. Quindi è carina questa cosa che magari lui delle volte è un po' più negativo, ma è negativo tanto per farsi sentire dire delle cose, perché poi lui ci crede tantissimo. Una persona che perde una gara e magari dice ‘eh, però è difficile così colà', ma nel frattempo già c’ha una carica assurda per la gara dopo e la vince, però ha voglia di sentirsi dire magari delle volte delle cose, io invece voglio sentirmi dire solo cose buone, solo cose positive, quindi delle volte mi arrabbio".

"Lui è negato su tutte le cose che fa fuori dall'acqua, io in acqua sono impacciatissima"

Quando si chiede a Rossella se c'è qualcosa in cui Greg è "super negato", la catanese non fa fatica a trovarne… "Beh, lui è negato su tutte le cose che fa fuori dall'acqua… Vabbè, lui le gambe non le usa, quindi tutte le cose dove ci sono le gambe, anche se quest'estate abbiamo giocato a tennis e pensavo che lui fosse negato, invece mi ha battuto, quindi in realtà lo prendo tanto in giro, ma se si impegna riesce a fare anche delle cose fuori dall'acqua. Io invece in acqua sono proprio… non è il mio mondo, sono impacciata da morire. Però a volte facciamo delle cose estreme dove lui pensa che io mi butto, tipo andare a largo. Ci hanno buttato una volta per andare a vedere le balene, ci hanno mollato lì con un gruppo. Lui andava, io vedevo tutto nero e con l'idea che potevo incontrare la balena, ma poteva esserci anche uno squalo e ci avevano detto: ‘Mi raccomando, se incontrate lo squalo, state immobili, guardatelo negli occhi'. E io immaginavo la scena, se vedevo lo squalo… e in tutto questo lui va e quindi io mi devo aggrappare a lui perché sennò mi molla lì. Io sono impacciatissima, poi mi entra l'acqua dentro la maschera, bevo, quindi mi faccio prendere proprio dal panico".