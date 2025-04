video suggerito

Ritrovato il campione di paraciclismo, scomparso misteriosamente da 2 settimane: “È vivo e sta bene” Il mistero attorno alla scomparsa di Sam Ruddock è ancora intatto ma la notizia più lieta è che il due volte mondiale di paraciclismo è stato ritrovato sano e salvo dopo due settimane. Era partito per assistere a un incontro di wrestling a Las Vegas, poi ha fatto perdere le proprie tracce fino all’annuncio del suo ritrovamento da parte della polizia “Sta bene” Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

A cura di Alessio Pediglieri

L'atleta paralimpico Sam Ruddock sta bene e questa è la notizia più importante e attesa da due settimane a questa parte, quando la famiglia dell'atleta inglese aveva diramato l'allarme della sua scomparsa. È stato ritrovato sano e salvo a Las Vegas, dove si era diretto per assistere ad un evento di wrestling dove non è mai giunto: "Sta bene, è sano e salvo", ma resta il mistero attorno a quanto sia accaduto in quei 15 giorni di buio totale.

La scomparsa a metà aprile di San Ruddock: in America per un incontro di wrestling

La doppia medaglia d'oro nel mondo del paraciclismo Sam Ruddock, padre di un figlio di due anni e in attesa di un secondo genito, si era recato in America da solo, per una vacanza, con l'obiettivo di andare a Las Vegas per assistere a un evento di wrestling, dove però non si è mai presentato, facendo perdere le proprie tracce intorno a metà aprile. Poi, di fronte al cellulare che squillava a vuoto, l'assoluta assenza sui social dove Ruddock era solito postare ogni giorno qualcosa, la famiglia ha iniziato a preoccuparsi. A tal punto che ha deciso per una denuncia di scomparsa lo scorso 24 aprile, rilasciata al dipartimento di Polizia di Las Vegas.

La denuncia dei familiari e le indagini della polizia: ritrovato sano e salvo

Da quel giorno sono iniziate le indagini: l'hotel in cui aveva alloggiato Ruddock ha comunicato alle forze dell'ordine che non aveva mai effettuato il check-out nel giorno previsto della partenza e hanno scoperto che tutti i suoi effetti personali erano ancora nella stanza. L'Interpol è intervenuta anche in Inghilterra controllando i voli di rientro dall'America dove non è risultata alcuna prenotazione a nome di Ruddock.

L'ex ostacolista britannica Lucy Earl, tra le amiche più intime di Ruddock non ha nascosto il timore che fosse accaduto qualcosa di terribile: "Siamo tutti molto preoccupati per lui, ora. I campanelli d'allarme stanno suonando fortissimo. Abbiamo chiamato il posto in cui alloggiava e ci hanno confermato che non se n'era mai andato… Aggiorna sempre i social, ma dal 16 aprile ha smesso". Alla fine, però, Ruddock è stato ritrovato: "Sta bene, è sano e salvo" hanno fatto sapere le forze dell'ordine di Las Vegas. Mentre resta fitto il mistero di quelle due settimane di silenzio.

Chi è San Ruddock paratleta multidisciplinare: ha vinto due mondiali nel ciclismo

Sam Ruddock soffre fin dall'infanzia di diplegia spastica, una forma di paralisi cerebrale che colpisce principalmente gli arti inferiori. Ha debuttato come paralimpico nella velocità a Londra 2012, ma dopo i Giochi è passato al getto del peso, classificandosi quinto nella categoria F35 agli Europei del 2014 sesto ai Giochi Paralimpici di Rio 2016 e settimo ai Campionati del mondo di Londra del 2017. Le sue medaglie d'oro però, arrivarono quando passò al ciclismo e vinse la cronometro da 1.000 km a Quentin en Yvelines, in Francia, nel 2022 e di nuovo in Scozia nel 2023.