Radiocronista colpito in faccia dalla palla, il video è impressionante: “Mi ha preso davvero” John Sterling, 84 anni, radiocronista di lunga data dei New York Yankees, è stato coinvolto in un incidente durante il match di baseball tra Yankees e Red Sox. Ma per fortuna la cosa ha avuto un lieto fine.

"Ne ho presa una per la squadra". John Sterling, 84 anni, radiocronista di lunga data dei New York Yankees fa ironia ma quella palla da baseball vagante che lo ha quasi colpito in pieno viso e avrebbe potuto procurargli una grave ferita. Lo ha centrato all'altezza della fronte, nella zona di poco superiore rispetto all'occhio sinistro. Gli è arrivata in faccia mentre raccontava la partita contro i Boston Red Sox. La sfera era schizzata via dal campo per una riposta maldestra di Justin Turner: aveva commesso fallo e impresso una traiettoria beffarda e pericolosa. Non immaginava nemmeno quali potessero essere le conseguenze di quel gesto.

"Ow!", ha esclamato in diretta il giornalista, che durante la trasmissione del match su WFAN s'è lasciato sfuggire quell'espressione di dolore mista a stupore per l'incidente. E, quando l'emittente ha pubblicato le immagini di quell'episodio, assistere alla scena ha messo i brividi addosso. Si nota come Sterling si fosse accorto che la palla avesse preso un rimbalzo anomalo e una strana curvatura ma non credeva che lo avrebbe centrato. La sequenza videoclip mostra come a un certo punti alzi lo sguardo e in quello stesso istante venga colpito dalla pallina.

Sterling si è tolto gli occhiali e, preoccupato, ha esclamato: "Mi ha davvero colpito! Non pensava che sarebbe arrivata così lontano". Ha avuto un attimo di sbandamento ma nonostante tutto è rimasto al suo posto e ha continuato a narrare l'incontro fino alla vittoria degli Yankees, minimizzando a gesti la portata della botta subita. Perché avrebbe dovuto abbandonare la postazione? Gli è bastato applicare un cerotto, s'era trattato solo di un grande spavento. E ha fatto segno che stava bene, che non gli era successo niente, che la lesione era poco più che un graffio. "Per fortuna mi ha preso di striscio…".

La vicenda, però, non si è conclusa lì. Venuto a conoscenza dell'episodio, Turner ha contattato Sterling per scusarsi, sincerarsi delle sue condizioni e chiudere quell'incidente facendogli un regalo particolare. È stata la collega del radiocronista a spiegare cosa è accaduto dietro le quinte: il giocatore ha autografato la pallina scrivendo una frase ironica e l'ha dedicata al giornalista: "A John, non importa dove ti siedi durante una partita ma non sei mai al sicuro!". Quella sfera adesso è un amuleto che Sterling terrà con sé perché domenica sarà di nuovo al suo posto come sempre.