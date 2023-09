Quando si gioca la finale degli Europei 2023 di Volley femminile Le finali degli Europei 2023 di Volley femminile si giocano domenica 3 settembre a Bruxelles: quella per il bronzo (ore 16:00) precede la partita clou che vale il titolo continentale, in programma alle 19:30.

La finalissima per l’oro degli Europei femminili di Volley si gioca domenica a Bruxelles.

Le finali degli Europei 2023 di Volley femminile per l'oro e per il bronzo si giocano domenica 3 settembre a Bruxelles. Quella per il terzo posto (ore 16:00), la classifica "finalina" di consolazione, precede la sfida clou che vale il titolo continentale, in programma alle 19:30. L'Italia è campione in carica, a dare l'assalto alla corona delle azzurre ci saranno la Turchia (avversaria del sestetto di coach Mazzanti nella gara odierna) che nella scorsa edizione chiuse terza, la Serbia (nel 2021 venne battuta dalla selezione tricolore e ottenne l'argento), i Paesi Bassi (ultimo podio risale al 2017, argento). Due anni fa Paola Egonu fu la migliore giocatrice del torneo, a suggello delle netta superiorità nel torneo.

Domenica 3 settembre – finali

Finale per il bronzo (Bruxelles, ore 16:00)

Finale per l'oro (Bruxelles, ore 19:30)

Le Azzurre hanno la possibilità di fare il bis del metallo più prezioso come già accaduto nel 2007 e nel 2009, spezzando così il dominio assoluto delle balcaniche che dal 2011 al 2019 sono salite sul gradino più alto del podio per ben tre volte su cinque edizioni del trofeo (le altre due vittorie sono andate alla Russia). Prima, però, dovranno superare la Turchia che affronteranno nel Palais 12 di Bruxelles a partire dalle ore 17 e di recente s'è rivelata un osso duro: l'Italia ci arriva con un filotto statistico perfetto (7 vittorie e nessun set perso, ultimo acuto contro la Francia in semifinale) così come le avversarie che con il 3-0 inflitto alla Polonia hanno allungato la striscia dei risultati positivi (7).

I precedenti raccontano che le turche nelle ultime due partite disputate contro l’Italia (Volleyball Nations League 2023) sono riuscite sempre a imporsi in maniera netta (3-0 ad Antalya nella prima tappa, 3-0 ad Arlington nelle Finals).